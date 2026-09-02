Catean cuatro municipios de Chihuahua por investigación de huachicol

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El operativo federal amplía las indagatorias por presunto robo y venta ilegal de hidrocarburos en la entidad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades federales realizaron cateos en cuatro municipios de Chihuahua como parte de una investigación por presunto robo, almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos, en seguimiento a operativos recientes contra estaciones de servicio en la entidad.

De acuerdo con la información disponible, las diligencias forman parte de una carpeta federal relacionada con presunto huachicol y fueron ejecutadas por la Fiscalía General de la República, con apoyo de fuerzas federales.

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Los cateos se suman al caso de estaciones Black Gold, donde días antes se reportaron aseguramientos y detenciones en Chihuahua capital y Delicias. Sin embargo, la autoridad federal no ha presentado un informe público completo que detalle todos los puntos intervenidos, personas detenidas, volumen de combustible asegurado o delitos imputados.

La línea de investigación deberá precisar si los cateos están relacionados con distribución irregular, almacenamiento clandestino, trazabilidad de combustible, facturación, importación ilegal o venta al público de hidrocarburos de procedencia ilícita.

El caso requiere cautela. La realización de cateos y aseguramientos no equivale a una sentencia ni permite atribuir responsabilidad penal a empresas, empleados o particulares mientras no exista determinación judicial.

La investigación también puede tener impacto económico y operativo para consumidores, trabajadores y proveedores, especialmente si las estaciones o inmuebles intervenidos permanecen cerrados mientras se define su situación legal.

El seguimiento periodístico deberá concentrarse en la versión oficial de la FGR, las audiencias de las personas detenidas, los datos de prueba presentados ante juez y la posible conexión entre los operativos realizados en distintos municipios del estado.

La indagatoria confirma que el mercado ilegal de combustibles ya no puede leerse sólo como extracción clandestina de ductos, sino como una cadena que puede incluir transporte, almacenamiento, documentación fiscal, distribución y venta final.