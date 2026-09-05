Destaca Sheinbaum que el pueblo guía el rumbo del país durante gira por Jalisco

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La presidenta defendió los programas sociales y anunció que en 2027 iniciará la construcción del Tren México-Guadalajara

Tlajomulco de Zúñiga, Jal. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno mantiene como eje político la defensa de la soberanía nacional y la atención prioritaria a la población, durante un acto realizado en la Arena VFG, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Ante asistentes al encuentro, la mandataria sostuvo que el rumbo del país debe ser definido por la ciudadanía y vinculó esa postura con la continuidad de los programas sociales, así como con proyectos de infraestructura previstos para la entidad.

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“Quien guía el camino y el destino de nuestra patria es el pueblo de México”.

Sheinbaum señaló que Jalisco forma parte de la estrategia federal de inversión social, con apoyos dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, productores, escuelas y familias beneficiarias de programas alimentarios.

De acuerdo con las cifras expuestas por la Presidencia, en la entidad la Pensión para Adultos Mayores alcanza a casi un millón de personas; la Pensión para Personas con Discapacidad atiende a 64 mil 731 beneficiarios; Jóvenes Construyendo el Futuro suma 9 mil participantes; y la beca para estudiantes de preparatoria beneficia a 250 mil jóvenes.

También destacó que Producción para el Bienestar apoya a 54 mil 692 productores, Sembrando Vida a mil 616 personas, Precios de Garantía a 3 mil productores y Leche para el Bienestar a 456 mil familias. En materia educativa, La Escuela es Nuestra atiende a 2 mil 630 planteles de educación básica y 132 preparatorias.

Durante su intervención, la presidenta retomó críticas al periodo neoliberal y al rescate bancario del Fobaproa, actualmente Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, al considerar que se trata de una deuda de largo plazo asumida por el Estado mexicano. En ese contexto, recordó que su administración decidió impedir que los bancos deduzcan de impuestos las aportaciones realizadas al IPAB.

“Gobernamos por el pueblo y gobernamos para el pueblo de Jalisco y para el pueblo de México. Eso no va a cambiar”.

La mandataria también contrastó los resultados de su movimiento político con administraciones anteriores y sostuvo que, desde 2018, se ha incrementado el salario mínimo, se ha mantenido estabilidad económica y se han registrado niveles favorables de inversión extranjera directa.

En materia de infraestructura para Jalisco, Sheinbaum anunció que en 2027 iniciará la construcción del Tren Ciudad de México-Guadalajara, además de acciones de conservación carretera, caminos artesanales, el Puente Amado Nervo, la modernización del Libramiento Lagos de Moreno y del puerto de Puerto Vallarta.

La presidenta añadió que el gobierno federal contempla el saneamiento del río Lerma-Santiago, la construcción de 70 mil 310 viviendas mediante Vivienda para el Bienestar, la regularización de 15 mil escrituras, la reestructuración de créditos para cerca de 400 mil familias, un nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco y una central eléctrica de ciclo combinado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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