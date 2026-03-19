Destaca Sheinbaum más de un millón de servicios a migrantes con programa México te Abraza

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Estrategia federal ofrece apoyos económicos, vivienda y seguridad social a connacionales repatriados.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el programa México te Abraza ha brindado más de un millón de servicios a personas migrantes y sus familias, mediante una estrategia integral que incluye apoyos económicos, acceso a vivienda y seguridad social.

Durante su participación en la conferencia matutina, la mandataria señaló que el programa ha evolucionado para ofrecer no solo apoyo económico, sino también acceso a créditos de vivienda, servicios del IMSS y programas sociales.

“Ya no solo es con recurso económico sino también con una vivienda o un crédito para vivienda o con seguridad social”

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De acuerdo con datos del Gobierno Federal, se han registrado 189 mil 830 repatriaciones, de las cuales más de 154 mil fueron por vía terrestre y 35 mil por vía aérea. Asimismo, en los Centros de Atención se ha brindado apoyo directo a 130 mil 414 personas.

Entre los servicios otorgados destacan alimentación, atención médica, afiliación al IMSS, entrega de documentos oficiales, incorporación a programas sociales y acceso a empleo formal, además de la entrega de tarjetas de apoyo económico.

La estrategia involucra la participación de 34 dependencias federales, con el objetivo de ofrecer una atención integral a los connacionales que regresan al país, tanto en la frontera norte como en puntos del sur.

Además, se impulsa el uso de herramientas financieras como la tarjeta FINABIEN Paisan@, que facilita el envío de remesas y el acceso a servicios financieros, así como programas de aseguramiento voluntario del IMSS para mexicanos en el exterior.

El Gobierno Federal destacó que estas acciones forman parte de una política orientada a garantizar la reintegración social y económica de las personas migrantes, mediante apoyos que cubren desde necesidades inmediatas hasta acceso a derechos sociales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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