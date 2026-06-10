Destaca Sheinbaum inversión histórica de Mercado Libre por 4 mil 600 millones de dólares en México

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La empresa prevé generar 8 mil 500 empleos durante 2026 y ampliar operaciones en 19 estados del país

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el anuncio de inversión de 4 mil 600 millones de dólares realizado por Mercado Libre para 2026, al considerar que representa una muestra de confianza en la economía nacional y un avance dentro de los objetivos planteados por el Plan México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la decisión de la empresa tecnológica y de comercio electrónico refleja las condiciones de estabilidad económica que mantiene el país.

“Esta inversión tan importante de Mercado Libre de más de 4 mil millones de dólares en nuestro país, que les agradecemos y además muestra la confianza en México”.

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La inversión permitirá la generación de 8 mil 500 nuevos empleos durante 2026, además de fortalecer la infraestructura tecnológica, logística y financiera de la compañía en territorio nacional.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que los recursos serán aplicados en 19 entidades federativas y forman parte de la estrategia para ampliar la incorporación de pequeñas y medianas empresas mexicanas a plataformas digitales de comercio y servicios financieros.

Por su parte, el director general de Mercado Pago México, Pedro Rivas Butcher, indicó que se trata de la mayor inversión anual en la historia de Mercado Libre y representa un incremento de 35 por ciento respecto a la realizada en 2025.

La empresa estima cerrar 2026 con una plantilla de 42 mil trabajadores en México, considerando las operaciones de Mercado Libre y Mercado Pago.

Los recursos serán destinados principalmente al fortalecimiento del desarrollo tecnológico de sus plataformas, la expansión de su red logística, la ampliación de servicios financieros para emprendedores y pequeñas empresas, así como al posicionamiento de sus marcas y la generación de empleos.

La compañía informó que actualmente más de un millón de pequeñas y medianas empresas mexicanas utilizan sus herramientas para comercializar productos y servicios en todo el país.

Además, destacó que cuenta con una red logística que permite realizar entregas el mismo día en 37 ciudades mexicanas, mientras que Mercado Pago se ha consolidado como una de las plataformas financieras digitales con mayor crecimiento en el país.

La empresa también reportó la colocación de 2.5 millones de créditos dirigidos a pequeños negocios y emprendedores, como parte de sus programas de inclusión financiera.

“En Mercado Libre creemos en ese potencial, por eso estamos haciendo esta apuesta por el país, para seguir construyendo las capacidades que permitan a millones de mexicanos ser parte de este futuro”.

El anuncio se suma a la estrategia federal para atraer inversiones productivas y fortalecer sectores vinculados con innovación tecnológica, comercio electrónico y servicios financieros digitales en México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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