Destaca Sheinbaum inversión de 9 mil 241 mdp en programas sociales en Quintana Roo

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La Presidenta informó que 486 mil 167 personas reciben apoyos federales y anunció obras de salud, educación e infraestructura.

Benito Juárez, Q. Roo. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que 486 mil 167 personas en Quintana Roo reciben algún Programa para el Bienestar, con una inversión federal de 9 mil 241 millones de pesos durante 2026.

Durante un acto realizado en el Malecón Tajamar, en el municipio de Benito Juárez, la mandataria federal sostuvo que los programas sociales forman parte de una política de continuidad de la llamada Cuarta Transformación y afirmó que su administración mantendrá el vínculo directo con la población beneficiaria.

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“Que sepan que nunca vamos a traicionar al pueblo, que somos uno mismo, no se nos olvide: gobierno y pueblo unido jamás será vencido”.

Sheinbaum detalló que en la entidad hay 116 mil 890 personas inscritas en la Pensión para Adultos Mayores, 23 mil en la Pensión para Personas con Discapacidad, 9 mil 551 en Jóvenes Construyendo el Futuro y 60 mil 617 estudiantes de preparatoria que reciben la beca Benito Juárez.

También reportó 23 mil 706 beneficiarios de Producción para el Bienestar, 27 mil 102 de Fertilizantes Gratuitos, 9 mil 489 de Sembrando Vida y 52 mil 917 familias atendidas con Leche para el Bienestar. Añadió que 681 escuelas de educación básica y 100 planteles de educación media superior recibieron recursos de La Escuela es Nuestra.

La Presidenta destacó además los nuevos programas federales, entre ellos Pensión Mujeres Bienestar, beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa, como parte de la ampliación de apoyos sociales en el estado.

En materia de infraestructura, mencionó la Línea de Carga del Tren Maya, la inauguración del Puente Nichupté, la construcción del Distribuidor Vial Kukulcán, la conservación de la Red Federal de Carreteras y la modernización del corredor vial Isla Blanca.

Sheinbaum informó también el inicio de la construcción de 76 mil 200 nuevas Viviendas para el Bienestar, la reestructuración de 202.1 mil créditos considerados impagables y la entrega de 20 mil escrituras en Quintana Roo.

En educación, anunció la construcción de dos Bachilleratos Nacionales en Benito Juárez y Playa del Carmen, cinco ampliaciones adicionales y ocho Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”. Asimismo, señaló que se encuentra en proceso un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Playa del Carmen.

En salud, la mandataria federal reportó avances en el nuevo Hospital General de Chetumal, el Hospital General “Felipe Carrillo Puerto” y la transformación de una Clínica Hospital en Hospital General en Chetumal. También anunció una nueva Torre de Especialidades en Benito Juárez y 187 consultorios médicos del Servicio Universal de Salud para fortalecer la atención primaria gratuita.

La Presidenta agregó que su gobierno destinará 2 mil millones de pesos para la limpieza de sargazo en playas de Quintana Roo, además de recursos directos para comunidades indígenas y afromexicanas, así como la construcción de un Centro LIBRE para mujeres en cada municipio del estado.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa reconoció el respaldo del Gobierno de México en seguridad, infraestructura hospitalaria y obras estratégicas para la entidad, entre ellas el Puente Nichupté, inaugurado este año.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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