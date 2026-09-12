Arranca PAN entrevistas a aspirantes en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El partido informó que 204 personas se registraron para participar en su proyecto político y territorial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Partido Acción Nacional inició este sábado una jornada de entrevistas a ciudadanos registrados para participar en el proyecto político y territorial que construye en Ciudad Juárez rumbo a los próximos procesos electorales.

El presidente del PAN en Ciudad Juárez, Ulises Pacheco, informó que durante la jornada se tenía previsto entrevistar a alrededor de 80 aspirantes, como parte del proceso interno en el que se registraron 204 personas mediante la plataforma habilitada por el partido.

“Estamos muy entusiasmados y positivos de que 204 personas estén pensando en Acción Nacional como un instrumento para trabajar por Ciudad Juárez”.

- Publicidad - HP1

Pacheco señaló que cerca de 140 personas registradas no militan actualmente en el PAN, lo que, dijo, refleja el interés de ciudadanos provenientes de distintos sectores por participar en la vida pública de la ciudad.

Entre los perfiles inscritos, el dirigente mencionó especialistas en economía, académicos, profesionistas con estudios de doctorado, liderazgos sociales y ciudadanos con experiencia en distintos sectores y zonas de Ciudad Juárez.

También confirmó que 18 personas manifestaron interés en participar por la Presidencia Municipal de Juárez, además de otros ciudadanos interesados en responsabilidades y coordinaciones territoriales.

El dirigente panista aseguró que no habrá diferencia entre militantes y ciudadanos externos al partido al momento de analizar sus perfiles y posibilidades de participación dentro del proceso.

“Estamos escuchando, conociendo y analizando cada uno de los perfiles. Hay personas muy preparadas, con una visión muy clara de las necesidades de Juárez y con propuestas para atenderlas”.

Como parte del procedimiento, los aspirantes deben presentar identificación oficial, currículum actualizado y carta de no antecedentes penales con una antigüedad no mayor a tres meses.

Además, deberán llenar diversos formatos establecidos por el partido, incluida una declaración bajo protesta de decir verdad en la que manifiesten no tener vínculos con el crimen organizado ni con actividades delictivas.

Pacheco sostuvo que este punto será revisado de manera especial durante las entrevistas, al señalar que Acción Nacional busca perfiles preparados y con intención de trabajar por la ciudad.

La comisión encargada del proceso está integrada por 11 entrevistadores y la primera etapa deberá concluir a más tardar el 25 de septiembre, aunque el partido prevé que podría terminar antes.

El dirigente hizo un llamado a quienes no alcanzaron a registrarse inicialmente y tengan interés en participar, para que se acerquen al PAN y conozcan las posibilidades de incorporarse al procedimiento.

Pacheco cuestionó también las condiciones actuales de Ciudad Juárez y responsabilizó políticamente a la administración municipal encabezada por Morena, al considerar que existen necesidades prioritarias sin atender y un uso inadecuado de recursos públicos.

Finalmente, señaló que Acción Nacional buscará construir una alternativa con ciudadanos, liderazgos sociales y perfiles preparados que presenten soluciones concretas para Ciudad Juárez.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.