Acerca JMAS registro de cuentas a familias del ejido El Sauzal

Publicidad - LB2 -

Habitantes pudieron contratar servicios de agua potable y drenaje sanitario con precio promocional de 500 pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realizó una Feria de Registro de Cuentas en el ejido El Sauzal, donde habitantes de la zona pudieron tramitar su contrato para los servicios de agua potable y drenaje sanitario.

La jornada se llevó a cabo este viernes en las oficinas ejidales, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, con el objetivo de acercar los trámites a las familias y evitar traslados hasta las instalaciones de la descentralizada.

- Publicidad - HP1

Durante la feria, las personas asistentes pudieron realizar su contrato por 500 pesos, monto promocional inferior al costo regular, que se ubica cerca de los 2 mil pesos.

El director ejecutivo de la JMAS Juárez, Alberto Paredes, señaló que la jornada tuvo buena respuesta por parte de los habitantes del sector y forma parte de una estrategia para facilitar el acceso regular a los servicios.

“Venimos aquí para apoyarlos y facilitarles el trámite, les ofrecemos un programa muy atractivo para ellos y vamos a seguir trabajando para lograr que cada vez más familias cuenten con su servicio”, expresó.

De acuerdo con la JMAS, en el ejido El Sauzal existen alrededor de 900 cuentas, por lo que la dependencia continuará con acciones para avanzar en la regularización de usuarios.

Paredes informó que, de ser necesario, podría realizarse una nueva jornada en las próximas semanas, a fin de atender a más familias interesadas en formalizar sus contratos.

La feria también contó con apoyo del Gobierno del Estado, mediante personal del Registro Civil, Fiscalía y Medichihuahua, instancias que acercaron diversos servicios a la comunidad.

Habitantes del ejido destacaron la importancia de llevar estos trámites directamente a la zona, especialmente para personas que no cuentan con facilidad de transporte hacia las oficinas de la JMAS.

Con estas acciones, la descentralizada reiteró su intención de mantener una atención cercana a la comunidad y facilitar los trámites a las familias juarenses que buscan regularizar el acceso a los servicios de agua potable y drenaje sanitario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.