Mantiene JMAS atención a brotes de aguas residuales en fraccionamiento Río Bravo

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La descentralizada instaló válvulas de no retorno y una motobomba para reducir acumulamientos tras lluvias recientes

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez mantiene reuniones de seguimiento con vecinos del fraccionamiento Río Bravo, donde se han registrado brotes de aguas residuales y acumulamientos de agua en vialidades del sector.

De acuerdo con el organismo, el objetivo de estos encuentros es revisar los avances de los compromisos establecidos con los habitantes y dar continuidad a las acciones técnicas para disminuir los niveles del drenaje sanitario en la zona.

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Ismael Corona, jefe del Departamento de Alcantarillado de la JMAS, informó que este viernes se realizó una nueva reunión con residentes del fraccionamiento, en la que se expusieron los trabajos ya realizados por personal operativo.

“Les platicamos que ya cumplimos dos compromisos que hicimos, uno de ellos fue la instalación de dos válvulas de no retorno, para disminuir los niveles del drenaje y evitar un mayor brote”.

El funcionario explicó que la instalación de dos válvulas de no retorno ha permitido reducir los brotes de aguas residuales, situación que, según reportes de los vecinos, ya comenzó a reflejarse en una disminución de la problemática.

Sin embargo, Corona señaló que las lluvias registradas recientemente provocaron nuevos acumulamientos en el sector, debido a que la zona no cuenta con infraestructura de drenaje pluvial. Ante ello, la JMAS instaló una motobomba de seis pulgadas para apoyar en el desalojo del agua.

“La lluvia que se presentó el miércoles en la noche nos afecta en el acumulamiento de aguas y, lamentablemente, no tenemos drenaje pluvial en la zona, por lo que tuvimos que instalar una motobomba de 6 pulgadas para atender el sector”.

Además, personal de la descentralizada continúa trabajando con equipo Vactor para disminuir los niveles de agua y prevenir nuevos brotes en las vialidades del fraccionamiento Río Bravo y áreas cercanas.

Durante la reunión, vecinos del sector reconocieron la atención brindada por el personal técnico de la JMAS y señalaron que las acciones implementadas han generado resultados visibles en la zona.

El organismo informó que se acordó realizar una nueva reunión dentro de 15 días, con el propósito de revisar los avances, mantener el seguimiento a los acuerdos y evaluar las condiciones del drenaje en el fraccionamiento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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