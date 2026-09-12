Destaca Sheinbaum programas sociales y obras federales en Yucatán

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La presidenta informó que 781 mil 215 personas reciben Programas para el Bienestar, con inversión superior a 17 mil mdp.

Mérida, Yuc. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en Yucatán 781 mil 215 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar, con una inversión federal superior a 17 mil millones de pesos.

Durante un acto realizado en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en Mérida, la mandataria afirmó que uno de los logros de la llamada Cuarta Transformación ha sido recuperar la dignidad del pueblo de México.

“Si hay algo que recuperó la Transformación en nuestro país es la dignidad del pueblo de México”.

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Sheinbaum Pardo señaló que, de acuerdo con una encuesta referida durante su mensaje, en 1990 el 58 por ciento de la población se sentía orgullosa de ser mexicana, mientras que actualmente ese porcentaje alcanza el 90 por ciento.

En la entidad, detalló que 269 mil 857 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores, 40 mil 754 la Pensión para Personas con Discapacidad y 62 mil 666 la Pensión Mujeres Bienestar.

La presidenta agregó que también hay 13 mil 208 beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, 13 mil 694 de la beca de Educación Superior, 79 mil 932 de la beca Benito Juárez y mil 243 de la beca para niñas y niños.

En programas productivos, informó que 35 mil 962 personas reciben Producción para el Bienestar, 26 mil 426 Fertilizantes Gratuitos, 9 mil 354 Sembrando Vida, 83 mil 950 familias Leche para el Bienestar y 12 mil 398 apoyos de Bienpesca.

También indicó que 997 escuelas de educación básica y 100 planteles de educación media superior forman parte del programa La Escuela es Nuestra, además de las visitas a personas con discapacidad y adultas mayores mediante Salud Casa por Casa.

En materia de obra pública, Sheinbaum Pardo destacó la construcción de la Línea de Carga del Tren Maya, la conservación de la Red Federal de Carreteras, la inauguración de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Kanasín, la Universidad del Mar, nuevas preparatorias y la construcción de 29 Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS.

La mandataria sostuvo que los servicios de salud ya son gratuitos en Yucatán y resaltó el nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” del IMSS Bienestar, para el que anunció la contratación de 600 profesionales de la salud.

También mencionó el Hospital General de Zona del IMSS en Ticul, la Unidad de Medicina Familiar “Francisco de Montejo”, una unidad del ISSSTE en Tixkokob y la construcción de 244 consultorios médicos del Servicio Universal de Salud entre octubre y diciembre.

Sheinbaum Pardo agregó que en Yucatán se construyen dos centrales de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad, además del inicio de 72 mil 770 Viviendas para el Bienestar, la reestructuración de créditos impagables para 142 mil 500 familias y la entrega de 6 mil escrituras.

En materia social, destacó la entrega directa de recursos a comunidades indígenas y afromexicanas, la construcción de 45 Centros LIBRE para mujeres y la coordinación para un proyecto que busca garantizar el acceso al agua potable en Mérida y su zona metropolitana.

La presidenta informó que Yucatán es la entidad número 16 visitada en las últimas dos semanas dentro del recorrido “Honestidad y Resultados”, el cual concluirá el 27 de septiembre en la Ciudad de México.

El gobernador Joaquín Díaz Mena agradeció el respaldo federal a proyectos como el Renacimiento Maya, nuevas universidades, vivienda, modernización del Puerto de Progreso y coordinación en materia de seguridad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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