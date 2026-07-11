Destaca Sheinbaum alcance nacional del programa Vivienda para el Bienestar

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La presidenta afirmó que 11.5 millones de familias serán beneficiadas con acciones de vivienda durante su administración y anunció obras de drenaje para Gómez Palacio.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que 11.5 millones de familias mexicanas accederán al derecho a la vivienda durante su administración, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de nuevas casas, apoyos para mejoramiento, entrega de escrituras y reestructuración de créditos.

Durante un acto realizado en Gómez Palacio, Durango, donde fueron entregadas 48 viviendas del conjunto habitacional Casablanca, la mandataria destacó que su gobierno proyecta la construcción de 1.8 millones de viviendas, además de 1.8 millones de apoyos para mejoramiento de vivienda, un millón de escrituras, 1.8 millones de créditos para trabajadores que perciben más de dos salarios mínimos y la reestructuración de 5.1 millones de créditos considerados impagables.

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“Antes había gobiernos que quitaban y ahora somos gobiernos que le damos al pueblo”.

Sheinbaum señaló que, a diferencia de administraciones anteriores, las viviendas que se construirán deberán contar con al menos 60 metros cuadrados, servicios básicos y acceso a transporte, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para sus habitantes.

La titular del Ejecutivo federal también anunció que el Gobierno de México trabajará de manera coordinada con los gobiernos estatal y municipal para rehabilitar el sistema de drenaje de Gómez Palacio, como parte de las acciones complementarias para mejorar la infraestructura urbana.

“Como mínimo 60 metros cuadrados, deben tener todos los servicios y debe haber transporte para poder llegar al lugar donde se trabaja, a la escuela, a centros de salud”.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la meta para Durango es construir 25 mil viviendas, con una inversión superior a 15 mil millones de pesos, de las cuales 15 mil 300 ya se encuentran contratadas y se prevé iniciar este mismo año otras 10 mil para cumplir la meta sexenal en la entidad. Añadió que, a nivel nacional, el instituto registra un avance de 500 mil viviendas, equivalente al 40 por ciento de su objetivo de construir 1.2 millones.

Asimismo, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, explicó que el programa contempla 9.7 millones de acciones que beneficiarán a 38.8 millones de personas, mediante la construcción de vivienda, apoyos para mejoramiento, reestructuración de créditos y entrega de escrituras.

Durante el evento también participaron el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, quien expresó su respaldo a la estrategia de vivienda del Gobierno de México, así como Guadalupe Villalobos Betancourt, beneficiaria del programa, quien agradeció la entrega de su nueva vivienda.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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