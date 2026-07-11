Recibe Marco Bonilla a jinetes de la Cabalgata Villista 2026 en la capital del estado

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El alcalde reconoció a los participantes por preservar una tradición que rinde homenaje a la historia y a quienes defendieron el territorio nacional.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, recibió a los jinetes de la Cabalgata Villista 2026 que arribaron desde Ciudad Juárez como parte del recorrido conmemorativo que cada año reúne a participantes de distintas regiones del estado.

La recepción se llevó a cabo en la caseta de Sacramento, donde los cabalgantes entregaron la bandera de México al presidente municipal antes de dirigirse al Obelisco de la Batalla de Sacramento, sitio en el que realizaron una ceremonia cívica.

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Encabezados por José Miguel Salcido Romero, organizador de la edición número 31 de la Cabalgata Villista, los participantes depositaron una ofrenda floral y guardaron un minuto de silencio en memoria de quienes combatieron durante la Batalla de Sacramento, ocurrida el 28 de febrero de 1846.

“Chihuahua es tierra de gente que no se raja. Cada año, estos jinetes nos recuerdan de qué estamos hechos: de coraje, de historia y de amor por nuestra tierra”, expresó Marco Bonilla.

Durante el acto, el alcalde destacó el esfuerzo de las y los cabalgantes por mantener viva esta tradición y señaló que su participación contribuye a preservar la memoria histórica de Chihuahua y de quienes defendieron al país.

La Cabalgata Villista celebra este año su edición 31, consolidándose como una de las actividades ecuestres y conmemorativas más representativas del estado, al reunir a jinetes que recorren diversas localidades hasta llegar a Hidalgo del Parral.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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