Realiza JMAS mantenimiento preventivo en el colector Teófilo Borunda

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Los trabajos abarcaron dos kilómetros de la infraestructura sanitaria para mejorar el flujo de aguas residuales previo a la temporada de lluvias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realizó durante la madrugada de este sábado trabajos de mantenimiento preventivo en el colector Teófilo Borunda, como parte de las acciones para garantizar el funcionamiento del sistema de alcantarillado de la ciudad.

Las labores se efectuaron entre la avenida Paseo de la Victoria y Francisco Villarreal Torres, en un horario de 1:00 a 8:00 de la mañana, donde personal de la dependencia dio mantenimiento a aproximadamente dos kilómetros del colector.

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Los trabajos incluyeron la limpieza y mantenimiento de 25 pozos de visita, con el propósito de mejorar el flujo de las aguas residuales y beneficiar a las colonias ubicadas en los alrededores de esta infraestructura.

“Este tipo de mantenimiento nos beneficia para mantener un correcto funcionamiento. En este colector fue donde recientemente encontramos un portabebé, y este tipo de taponamientos perjudica al sistema de drenaje ocasionando los brotes de aguas residuales”, explicó Ileana Baca, del Departamento de Alcantarillado Distrito 1.

La funcionaria señaló que el colector presentaba un nivel considerable de azolve que dificultaba el paso de las aguas residuales hacia la planta tratadora, por lo que estas acciones buscan restablecer su capacidad de operación y contribuir a reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

La JMAS informó que los trabajos continuarán el próximo martes, de 4:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, periodo en el que será necesario cerrar dos carriles de circulación en la zona, por lo que recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas y prever mayores tiempos de traslado.

“Exhortamos a la ciudadanía a no levantar las tapas de las alcantarillas durante las lluvias y a evitar arrojar papel sanitario, toallitas húmedas, grasas, aceites u otros objetos al drenaje”, indicó la dependencia.

El organismo reiteró que este tipo de mantenimiento forma parte de las acciones preventivas para fortalecer la infraestructura sanitaria e hizo un llamado a la población a contribuir al cuidado de la red de alcantarillado mediante el uso responsable del sistema de drenaje.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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