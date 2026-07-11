Impulsa Pérez Cuéllar integración de comités ciudadanos en Chihuahua

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Reunió a unas 250 personas en la capital como parte de una gira estatal para fortalecer una estructura ciudadana rumbo al proceso electoral de 2027.

Chihuahua (ADN/Arturo Hernández) – Alrededor de 250 personas participaron este sábado en una reunión encabezada por Cruz Pérez Cuéllar, quien busca consolidarse como aspirante de Morena a la candidatura por la gubernatura de Chihuahua de cara al proceso electoral de 2027.

El encuentro forma parte de los recorridos que realiza por distintos municipios del estado con el objetivo de integrar una estructura ciudadana, integrada por habitantes de diversas regiones que participen en la organización territorial del movimiento.

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Durante el evento también estuvo presente Héctor Ochoa, identificado como aspirante a la candidatura de Morena por la alcaldía de Chihuahua, quien afirmó que la intención es fortalecer el liderazgo de Pérez Cuéllar al frente de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la entidad.

“El propósito es consolidar a Cruz Pérez Cuéllar como líder de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el estado”.

Por su parte, el alcalde con licencia de Ciudad Juárez destacó algunas de las acciones realizadas durante su administración municipal, entre ellas la ejecución de obras públicas sin contratar deuda para el Ayuntamiento.

“Logramos reducir a Juárez del quinto al vigésimo quinto lugar entre las ciudades con mayores índices de violencia a nivel mundial”.

Asimismo, Pérez Cuéllar cuestionó la relación entre el Gobierno del Estado y la administración federal al considerar que el distanciamiento institucional no ha generado beneficios para Chihuahua. Finalmente, invitó a los asistentes a conocer y difundir su proyecto entre familiares, amigos y vecinos.

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