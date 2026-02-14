Invitan a aprovechar programa “Puntos Limpios a tu Colonia” este fin de semana en Juárez

Publicidad - LB2 -

Instalan contenedores en tres sectores y habilitan punto fijo para disposición gratuita de tiliches

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia invitó a la ciudadanía a aprovechar el programa “Puntos Limpios a tu Colonia”, que permanecerá activo hasta el lunes 16 de febrero en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de facilitar la correcta disposición de residuos de gran volumen.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que en esta jornada los contenedores fueron colocados en la avenida Oasis Revolución, en el fraccionamiento Oasis Revolución; en las calles Biznaga y Tasajillo, del fraccionamiento Oriente XIX Roma; y en Puerto Lisboa y Puerto Boston, en la colonia Tierra Nueva II.

“Invitamos a todos los juarenses a que aprovechen esta infraestructura que es colocada por el Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Cruz Pérez Cuéllar y que tiene como único objetivo facilitar la correcta disposición de los tiliches, sobre todo aquellos de gran volumen”.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la dependencia, entre los desechos que con mayor frecuencia se reciben se encuentran colchones, llantas y muebles en mal estado, por lo que el programa busca acercar los contenedores a las colonias y hacer el proceso práctico y gratuito para la población.

Además, la Dirección de Ecología habilitó un Punto Limpio Fijo en sus instalaciones, con horario de atención de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, para quienes no puedan acudir a los puntos itinerantes.

El funcionario exhortó a la población a aprovechar las condiciones climáticas previstas, con ambiente fresco y nublado, para realizar labores de limpieza en viviendas, patios y jardines, y depositar correctamente los residuos.

En los contenedores se permite depositar muebles, tiliches y objetos en desuso, así como llantas en pequeñas cantidades. Se restringe el uso a desponchadoras y está prohibido arrojar tierra, escombro o residuos considerados peligrosos. El programa forma parte de las acciones permanentes del Gobierno Municipal para prevenir la acumulación de desechos en la vía pública y fortalecer la limpieza urbana.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.