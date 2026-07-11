Aprueba IEE financiamiento para PAZ y Somos México en Chihuahua

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Los nuevos partidos recibirán más de 2.2 millones de pesos cada uno durante el segundo semestre de 2026 como parte de una redisistribución de prerrogativas.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua aprobó la redistribución del financiamiento público correspondiente al segundo semestre de 2026 para incorporar a los partidos PAZ y Somos México, que recientemente obtuvieron su acreditación en la entidad tras recibir su registro nacional.

Con la determinación del Consejo Estatal, cada uno de los nuevos institutos políticos recibirá 2 millones 275 mil 554 pesos para el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes entre julio y diciembre. El organismo electoral precisó que estos recursos provienen del presupuesto previamente autorizado para prerrogativas, por lo que no representan un incremento del gasto público, sino una reasignación del financiamiento existente.

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El ajuste se realizó luego de que el registro nacional de ambas fuerzas políticas surtiera efectos a partir del 1 de julio. De acuerdo con la legislación electoral, los partidos de nueva creación tienen derecho a recibir el equivalente al dos por ciento del financiamiento pendiente por ministrar durante el resto del ejercicio fiscal.

Como resultado de esta incorporación, también fue recalculada la distribución de recursos para los partidos con registro previo, aplicando la fórmula establecida en la ley: el 30 por ciento se asigna de manera igualitaria y el 70 por ciento restante conforme a la votación obtenida en la última elección de diputaciones locales.

En cuanto al financiamiento para actividades específicas, como capacitación, investigación y promoción de la cultura democrática, PAZ y Somos México únicamente participarán en la parte igualitaria de la distribución, ya que aún no cuentan con resultados electorales locales que les permitan acceder a recursos asignados con base en la votación.

El IEE aclaró que la acreditación local no implicó un nuevo proceso de registro, sino el reconocimiento de los efectos jurídicos del registro nacional otorgado previamente por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que permite a ambos partidos ejercer derechos y cumplir obligaciones dentro del ámbito estatal.

La incorporación de estas fuerzas políticas ocurre mientras Chihuahua avanza en la preparación del proceso electoral local 2026-2027, en el que se renovarán diversos cargos de elección popular. En ese contexto, el IEE inició la integración de comisiones temporales para organizar los trabajos electorales y fortalecer la logística de los próximos comicios.

Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral estimó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio 2027, monto que formará parte del anteproyecto de presupuesto del organismo y que fue calculado con base en el comportamiento histórico del periodo 2023-2025, la inflación y los compromisos plurianuales vigentes para garantizar la operación ordinaria del instituto.

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