Destaca Beatriz Mojica afiliación de más de 10 millones de personas a Morena

La senadora afirmó que el crecimiento consolida la fuerza social del movimiento y fortalece la continuidad de la Cuarta Transformación.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Morena superó los 10 millones de afiliadas y afiliados a nivel nacional, a un año del arranque de la campaña de afiliación Súmate a Morena, informó la senadora Beatriz Mojica Morga al término de la primera sesión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La legisladora señaló que esta cifra representa un hito para el movimiento, al considerar que se alcanzó antes del plazo previsto, pese a que desde la oposición se calificaba como una meta inalcanzable. Indicó que el crecimiento es resultado del trabajo colectivo y territorial de miles de militantes en todo el país.

“Lo que muchos consideraban imposible hoy es una realidad gracias al trabajo colectivo de Morena”, expresó.

Mojica Morga explicó que la afiliación masiva no solo obedece a recorridos y brigadas, sino también a una estructura organizativa sólida, en la que legisladoras y legisladores han participado como mentores y acompañantes en más de 50 mil asambleas instaladas a nivel nacional.

Destacó que el movimiento avanza de manera paralela en la instalación de más de 70 mil comités seccionales, lo que, afirmó, permitirá fortalecer la organización territorial y dar continuidad a los objetivos políticos y sociales del proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La senadora sostuvo que este crecimiento refleja la permanencia de Morena en el ánimo ciudadano, así como su capacidad de consolidarse como una fuerza política con amplia representación popular y respaldo social.

“Este es un gran avance que habla de un partido que se organiza para dar continuidad a la transformación de México”, subrayó.

Finalmente, Mojica Morga afirmó que Morena se ha convertido en un referente político y social en América Latina, al combinar una base amplia de militancia con presencia en los poderes públicos, y reiteró que el eje central del movimiento sigue siendo la participación y el respaldo del pueblo.

