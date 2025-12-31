Desea Sheinbaum salud, bienestar y amor a las familias mexicanas para 2026

Publicidad - LB2 -

La presidenta afirmó que continuará trabajando “en cuerpo y alma” por el bienestar del país durante el próximo año.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje de fin de año a las familias mexicanas, en el que expresó sus mejores deseos de salud, bienestar y amor para 2026, y reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera plena por el bien del país.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales con motivo del 31 de diciembre de 2025, la mandataria dirigió un saludo tanto a quienes se encuentran en territorio nacional como a las y los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en Estados Unidos y en otros países.

“Hoy 31 de diciembre de 2025, último día del año, quiero desearles todo lo mejor a todas las familias mexicanas… que la pasen muy cerca de las familias”, expresó.

Sheinbaum destacó que el cierre de año representa un momento de reflexión colectiva, en el que se revisa lo vivido y se formulan deseos para el futuro. En ese contexto, subrayó que la salud, el bienestar y el amor deben ser los ejes que guíen a las familias y a la sociedad mexicana en el próximo año.

“Yo quiero desearles a todas y a todos: salud, mucho bienestar y, sobre todo, mucho amor a sus familias, al prójimo y a nuestra patria, a México”, señaló.

La presidenta aseguró que en 2026 continuará dedicándose en cuerpo y alma al servicio público, con el objetivo de seguir impulsando políticas que fortalezcan el bienestar social y el desarrollo del país.

El mensaje formó parte de la comunicación institucional de cierre de año del Gobierno de México, con la que se busca reforzar el vínculo con la ciudadanía y transmitir un mensaje de unidad y esperanza rumbo al nuevo ciclo.

