Cuarta Transformación se construye con apoyo de las y los trabajadores de la CFE: López Obrador

En Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó la gira de trabajo del fin de semana dedicada a dialogar con las y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que participan en la consolidación del proyecto Internet para Todos.



Ciudad de México. – “Seis asambleas, seis reuniones informativas, con el propósito de convocarlos, llamarlos a que juntos logremos este noble propósito de que llegue el internet y la telefonía celular hasta las comunidades más apartadas de México. Ese es el objetivo, el propósito, la misión: que logremos en todo el territorio nacional, que en todas las comunidades haya servicio de internet”, enfatizó.

El Estado, reafirmó el mandatario, seguirá procurando el desarrollo y el bienestar, por lo que llevará el servicio de internet a los pueblos del país tal y como en su momento lo hizo la CFE con la electricidad al 99.6 por ciento de la población.

“Ahora, lo que queremos es comunicar a todo el país con internet. Esto es una revolución. Va a ayudar muchísimo en la educación, en la salud, en garantizar el derecho a la información y lo vamos a hacer con ustedes, con los trabajadores, las trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo indicó que con ellos, los petroleros de Pemex, las y los maestros y el personal de salud se construye la Cuarta Transformación México.

Aseguró que hay presupuesto garantizado para cumplir el compromiso de conectar al país a través de Internet para Todos, iniciativa que respaldará otra acción estratégica: la instalación de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar.

El presidente destacó los elementos que dan fortaleza a México en un contexto internacional adverso. Por ejemplo, es de los países con una moneda estable, que no se ha devaluado y las remesas alcanzaron los 52 mil millones de dólares en 2021; este año, de acuerdo con las proyecciones, se llegará a 60 mil millones de dólares recibidos. Además, los Programas para el Bienestar benefician a 25 millones de mexicanas y mexicanos.

Agregó que “estamos sacando adelante al país, no nos endeudamos, no han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, no ha aumentado el precio de la luz. ¿Por qué hemos logrado todo esto? Porque ahorramos, no se permite la corrupción”.

En la asamblea, el presidente estuvo acompañado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda; el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón; el coordinador de Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón Mercado; el secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; el director general de Ingenieros de Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Fernando Cervantes Loza; el director general de Altán Redes, Carlos Lerma Cotera; el director general de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TIT), David Pantoja Meléndez; el jefe de Oficina de Mantenimiento CFE División Golfo Norte, Luis Francisco Gutiérrez Roque y el coordinador Regional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) en la División Golfo Norte, Daniel Peña Treviño.