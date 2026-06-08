Coahuila: Pierden PAN y MC acceso a plurinominales; quedan por debajo del 3% de la votación

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Los resultados preliminares colocan a ambos partidos por debajo del umbral legal para acceder a financiamiento estatal y representación proporcional.

Saltillo, Coah. (ADN/Staff) – Los resultados preliminares de la elección legislativa en Coahuila perfilan un severo revés para el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), al ubicarse ambos por debajo del tres por ciento de la votación válida emitida, porcentaje mínimo exigido por la legislación local para acceder a financiamiento público estatal y diputaciones de representación proporcional.

Con el 97.9 por ciento de las actas contabilizadas por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el PAN acumulaba 26 mil 877 votos, equivalentes al 2.16 por ciento de la votación válida, mientras que Movimiento Ciudadano registraba 24 mil 496 sufragios, correspondientes al 1.96 por ciento.

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De confirmarse estos resultados en los cómputos oficiales, ambas fuerzas políticas quedarían excluidas de la asignación de diputaciones plurinominales y perderían el acceso a prerrogativas estatales previstas en la legislación electoral de Coahuila.

La elección estuvo dominada por la alianza Morena-PT y por el PRI, que concentraron la mayor parte de los sufragios. Según los resultados preliminares, Morena y el PT alcanzaron poco más del 26 por ciento de la votación, mientras que el partido local Nuevas Ideas superó el cinco por ciento, colocándose también en condiciones de acceder a representación proporcional.

El Partido Verde Ecologista de México se mantenía igualmente en zona de riesgo, al registrar 2.60 por ciento de la votación, por debajo del umbral legal requerido para conservar beneficios estatales y acceder a espacios plurinominales.

Por su parte, el partido local México Avante aparecía con apenas 0.58 por ciento de los votos, situación que podría derivar en la pérdida definitiva de su registro local.

La jornada electoral del domingo permitió renovar las 25 diputaciones del Congreso de Coahuila, de las cuales 16 se eligen por mayoría relativa y nueve mediante representación proporcional.

Los resultados definitivos serán confirmados durante los cómputos distritales de los próximos días, etapa en la que quedará determinada la integración final del Congreso local y la situación legal de cada fuerza política.