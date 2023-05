Claudia Sheinbaum: «Estoy lista para ser Presidente de México en el 2024»

Publicidad - LB2 -

La Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró estar lista para ser la primera mujer Presidente de México en el 2024, respaldada por la mayoría de los mexicanos según encuestas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/David Gamboa) – Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se pronunció en una entrevista para el periódico Reforma sobre su posible candidatura a la presidencia de México en el 2024. La política aseguró estar lista para ser la primera mujer en el puesto, respaldada por la mayoría de los mexicanos que según encuestas quieren una mujer al frente del país en los próximos años.

Sheinbaum enfatizó que su postulación no solo se trata de ella, sino de inspirar a mujeres y niñas a aspirar a puestos de liderazgo y que nadie les diga que no pueden. «Es un discurso a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes, o sea, nadie puede decirnos que no podemos», afirmó.

La política también mencionó los resultados de las encuestas nacionales, donde el 30% de los encuestados prefieren una mujer como próxima presidenta de México, mientras que el 50% señala que no importa el género siempre y cuando la persona sea honesta y buena líder.

Sheinbaum lidera diversas encuestas y de acuerdo con ellas, será la elegida en las elecciones del próximo año en México, con el partido Morena y sus aliados.

El anuncio de Sheinbaum ha generado diversas reacciones en las redes sociales, donde muchos la apoyan y otros cuestionan su capacidad para gobernar el país.

