CEM aboga por creación de institución independiente para revisar libros de texto gratuitos

Con el fin de abordar las carencias y errores de los libros de texto gratuitos, el Consejo Empresarial Mexicano solicita la creación de una entidad no-gubernamental que integre a padres, maestros, empresarios y especialistas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un llamado a la acción que pone de manifiesto la creciente preocupación por la calidad educativa en México, el Consejo Empresarial Mexicano (CEM) ha emitido un posicionamiento urgente. La institución aboga por la creación de un organismo no gubernamental que reúna a padres, maestros, empresarios y especialistas con el objetivo de revisar y corregir las deficiencias y errores que plaguen los libros de texto gratuitos.

El CEM ha señalado que existen múltiples fallos jurídicos y de contenido en los actuales libros de texto, y considera que este es un tema que va más allá de simples errores editoriales. Desde el punto de vista del Consejo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha incumplido con su mandato legal y constitucional, incluyendo el desacato a varios ordenamientos judiciales que cuestionan la legalidad de los actuales materiales educativos.

Otro aspecto resaltado por el CEM se centra en la ideología y parcialidad que se percibe en los textos. Desde la perspectiva del Consejo, los libros no solo están desactualizados en cuanto a la pedagogía que emplean, sino que también reflejan una ideología política y de género que no es consensuada y podría no estar en consonancia con los valores de la sociedad mexicana en su conjunto.

En el ámbito práctico, el CEM argumenta que existen numerosos errores de contenido, desde datos falsos hasta metodologías de enseñanza obsoletas. Estos fallos, subrayan, no pueden ser corregidos únicamente por el gobierno, sino que requieren la intervención de expertos y profesionales en los diferentes campos del conocimiento.

Asimismo, el Consejo critica fuertemente la forma en que la industria y la empresa son retratadas en estos materiales educativos. Para el CEM, esta visión negativa es un reflejo erróneo de los principales motores económicos de la sociedad, y va en detrimento de un entendimiento cabal de cómo funcionan las economías modernas.

Con todos estos puntos en mente, el CEM hace un llamado enérgico para que se detenga el uso de los actuales libros y se cree una institución que permita una revisión integral y participativa de los mismos. En palabras del Consejo, «solo mediante la acción colectiva y la inclusión de todos los actores relevantes se podrán corregir estos problemas y ofrecer una educación de calidad para las futuras generaciones».