El presidente López Obrador cuestionó este lunes a la Iglesia católica en México, quienes pidieron un cambio en la estrategia de seguridad tras los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, en el estado de Chihuahua.

Ciudad de México (ADN / Arturo Hernpandez) .- Ramón Castro y Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), dijo que la Iglesia católica mexicana que nunca se ha quedado callados ni ha hecho a un lado su deber con respecto a problemáticas sociales del país en sexenios pasados, como lo mencionó el Presidente López Obrador, hace un par de días.

El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), apuntó que en cada momento donde la Iglesia católica mexicana ha tenido que realizar una crítica hacia las autoridades, se ha llevado a cabo sin importar partidos políticos que estén en el poder.

- Publicidad - HP1

Estoy sorprendido y quisiera, con todo respeto, recordar que no ha habido un periodo en que la Iglesia no haya criticado, analizado, no haya invitado. Desde los sexenios últimos podemos afirmar, presentando con documentos, donde se hace un análisis de la realidad y dónde invita a la autoridad a reflexionar. Jamás nos hemos quedado callado Sería faltar a la dimensión profética que tenemos como pastores”, dijo.

“Jamás nos hemos quedado callados, jamás hemos hecho a un lado nuestro deber. Estoy tratando de obtener todos los documentos, hub uno en donde dijimos donde dijimos ya basta con todo lo que está sucediendo en corrupción, en violencia, en crímenes, y en cada momento importante se ha hecho una manifestación pública de lo que creemos que es parte de nuestra misión··, explicó.

“Con todo respeto, no somos hipócritas, no hemos callado cuando hemos tenido que hablar”, puntualizó.

El presidente López Obrador cuestionó este lunes a la Iglesia católica en México, quienes pidieron un cambio en la estrategia de seguridad tras los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, en el estado de Chihuahua.

El mandatario acusó una nueva campana en contra de su Gobierno por estos asesinatos en el municipio de Urique, y se lanzó contra los sacerdotes que han manifestado que ya no les alcanzan los abrazos ante los balazos del crimen organizado.

“Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes?, ¿que resolvamos los problemas con violencia?, ¿vamos a desaparecer a todos?, ¿apostar a la guerra?. ¿Por qué no actuaron cuando Calderón de esa manera?, ¿por qué callaron cuando se ordenaban las masacres?, ¿cuándo se puso en práctica el mátalos en caliente?”, subrayó.

Ante estas declaraciones de López Obrador, Castro y Castro apuntó que la Iglesia católica mexicana lo único que ha pedido al Gobierno Federal es que se aplique la ley en el país, ya que “no puede haber paz sin verdad ni justicia”.

No queremos agregar violencia a la violencia, lo que hemos propuesto en nuestro comunicado es que se aplique la ley, que haya un Estado de derecho. No podeos hacer la ley. un lado y aplicarla según nuestra conveniencia, la ley es la ley y está ahí para ayudar, para alcanzar la paz y la justicia”, enfatizó.

“No es cuestión de violencia contra violencia, ni de que asesine a todos los delincuentes, somos todos personas, hijos de Dios, pero para eso está el Estado de derecho y la ley”, puntualizó.

El secretario general de la CEM, quien no recuerda en tiempos recientes un enfrentamiento como el actual entre la Iglesia católica mexicana y el Gobierno de México, dejó en claro

“No tengo de memoria en los últimos años algo así, es algo que nos sorprende, pero nosotros no hemos iniciado un enfrentamiento, todo lo contrario hemos ofrecido colaboración y diálogo”, aseguró.

Desde luego que sí (se sentarían a dialogar con el presidente López Obrador), nuestra posición es eliminar prejuicios y colaborar, esa ha sido, es y será nuestra posición. No hemos recibido ninguna comunicación (para dialogar con el Gobierno)”, finalizó Castro y Castro y Castro.