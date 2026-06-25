Avanzan obras ferroviarias y prevén inaugurar trenes México-Pachuca y México-Querétaro en 2027

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El Gobierno de México informó que ya fueron liberados más de 28 millones de metros cuadrados de derecho de vía para los proyectos ferroviarios.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la construcción de los nuevos trenes de pasajeros registra avances que permitirán inaugurar las rutas Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro durante 2027, como parte del programa nacional de infraestructura ferroviaria.

Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que los proyectos ferroviarios contemplan una inversión de 750 mil millones de pesos, además de destacar el progreso en las obras del Tren Maya de carga, cuya infraestructura presenta un avance superior al 50 por ciento.

“Como ven vamos muy adelantados, se está trabajando muy bien en el Ciudad de México-Querétaro, Ciudad de México-Pachuca, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato.”

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La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que ya fueron liberados 28 millones 452 mil 804 metros cuadrados de derecho de vía, de los cuales el 72 por ciento corresponde a derecho de vía histórico, mientras que el resto se divide entre propiedad social y privada. Agregó que para este proceso se han realizado mesas de diálogo con ejidos y comunidades, además de la adquisición de 987 parcelas.

El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, detalló que el tren Ciudad de México-Pachuca presenta un avance físico del 37.06 por ciento, mientras que el tramo Ciudad de México-Querétaro registra un progreso del 19.22 por ciento. Asimismo, continúan los trabajos en los corredores Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, informó que en las obras participan 33 mil 72 efectivos, incluidos 6 mil 380 mujeres, además de siete mil unidades de maquinaria pesada y vehículos especializados para la construcción ferroviaria.

“En el caso de Querétaro y Pachuca el objetivo es inaugurar esos trenes el próximo año en 2027.”

Las autoridades también reportaron avances en la fabricación de durmientes, el desarrollo de ingeniería para nuevos tramos ferroviarios y la construcción de infraestructura complementaria, como estaciones, edificios auxiliares, viaductos y obras para la carga del Tren Maya.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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