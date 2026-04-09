Avala Sheinbaum uso de fracking en México y abre debate energético

Publicidad - LB2 -

La presidenta plantea su utilización bajo regulación, pese a antecedentes de rechazo en el sexenio anterior.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de permitir el uso de la fractura hidráulica (fracking) en México, bajo un esquema regulado, lo que reabre el debate energético en el país tras años de restricciones durante la administración anterior.

La mandataria señaló que su gobierno evalúa el uso de esta técnica para la extracción de hidrocarburos, particularmente en yacimientos no convencionales, en un contexto de necesidad de fortalecer la producción energética nacional.

- Publicidad - HP1

“No se puede descartar si hay mecanismos que permitan hacerlo sin afectar el medio ambiente”.

El planteamiento representa un giro respecto a la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su gobierno se manifestó en contra del fracking y promovió su prohibición, aunque en la práctica no se concretó una reforma legal definitiva en ese sentido.

El fracking es una técnica que consiste en fracturar rocas mediante la inyección de agua, arena y químicos a alta presión, con el objetivo de liberar gas o petróleo atrapado en el subsuelo, pero ha sido cuestionada por sus impactos ambientales, especialmente en el uso intensivo de agua y el riesgo de contaminación.

La apertura planteada por el actual gobierno se da en un contexto de presión para incrementar la producción de gas natural y reducir la dependencia energética, particularmente frente a la demanda industrial y eléctrica.

Sin embargo, organizaciones ambientales y especialistas han advertido sobre los riesgos asociados a esta práctica, lo que anticipa un debate técnico, político y social en torno a su posible implementación en el país.

El posicionamiento del Ejecutivo federal abre la puerta a una eventual revisión del marco regulatorio energético, en medio de un equilibrio entre seguridad energética y sostenibilidad ambiental.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.