Asegura Sheinbaum que Plan B electoral ya cuenta con respaldo estatal

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La presidenta señala que la reforma solo espera declaratoria formal para su entrada en vigor.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el denominado Plan B electoral ya alcanzó el respaldo necesario en los congresos estatales, por lo que únicamente resta su declaratoria formal para que entre en vigor.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que el proceso de aprobación en las entidades federativas avanzó conforme a lo previsto, al cumplir con el requisito constitucional de aval por parte de la mayoría de los congresos locales.

“Ya se alcanzó el número de congresos estatales necesarios; falta la declaratoria formal”.

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La presidenta explicó que este paso corresponde al Congreso de la Unión, que deberá realizar la declaratoria de validez constitucional, con lo cual la reforma quedaría oficialmente promulgada.

El Plan B electoral contempla medidas de austeridad y reorganización institucional, entre ellas la reducción de gastos en organismos electorales y congresos locales, así como ajustes en la estructura de representación municipal.

Asimismo, incluye disposiciones para limitar percepciones de funcionarios electorales y eliminar beneficios considerados excesivos, en línea con la política de austeridad impulsada por el gobierno federal.

Sheinbaum subrayó que la reforma forma parte de un conjunto de cambios legislativos que han sido impulsados por la coalición oficialista, con el objetivo de optimizar el uso de recursos públicos y modificar el funcionamiento del sistema electoral.

La mandataria reiteró que, una vez emitida la declaratoria formal, la reforma podrá entrar en vigor y comenzar su aplicación conforme a los plazos establecidos en la legislación correspondiente.

El avance del Plan B se da en medio de un debate político sostenido entre fuerzas partidistas sobre el alcance de los cambios, particularmente en temas de representación, financiamiento y funcionamiento de las autoridades electorales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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