Arranca IMJUVE jornada nacional para celebrar a las juventudes

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El programa Te Toca Celebrar Ser Joven contempla más de 2 mil actividades durante agosto en los 32 estados del país.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de la Juventud, dio inicio a la jornada nacional Te Toca Celebrar Ser Joven, programa conmemorativo por el Día Internacional de la Juventud que se desarrollará durante agosto en las 32 entidades del país.

La iniciativa contempla más de 2 mil actividades en plazas, parques, canchas, centros culturales y otros espacios públicos, con el propósito de generar puntos de encuentro para la música, el deporte, el arte, la cultura, la convivencia y la participación comunitaria.

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El banderazo nacional se realizó este 12 de agosto, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Juventud, como parte de una agenda orientada a reconocer a las juventudes como sector activo en la vida social, cultural y comunitaria del país.

De acuerdo con el IMJUVE, durante la jornada y a lo largo del mes se llevarán a cabo festivales, conciertos, torneos, rodadas, carreras, actividades artísticas y culturales, clases, encuentros y dinámicas recreativas en distintas comunidades.

Te Toca Celebrar Ser Joven se desarrolla mediante coordinación entre el Gobierno de México, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, con el objetivo de ampliar la oferta de actividades y acercarlas a más espacios públicos del país.

La programación y los puntos de encuentro estarán disponibles en las redes sociales oficiales del IMJUVE, así como en las plataformas de instituciones y gobiernos participantes en cada entidad federativa.

Durante las actividades, las y los jóvenes participantes podrán generar fotografías y videos para documentar cómo se vive la jornada en diferentes puntos del país, como parte de la estrategia de difusión de la celebración nacional.

El Gobierno de México señaló que esta jornada busca fortalecer el ejercicio de derechos de las juventudes, así como promover su participación, expresión, desarrollo y apropiación de los espacios públicos durante agosto.

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