Considera alcalde posibilidad de demanda por daño moral a dos medios de comunicación locales

Considera Pérez Cuellar que con los señalamientos su contra de violenta su derecho a la presunción de inocencia.



Ciudad Juárez, Chih. – Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de esta frontera, ventiló la posibilidad de entablar una demanda por daño moral por considerar que los señalamientos en su contra de parte de algunos medios de comunicación carecen de rigor jurídico y de rigor periodístico.

De entrada, consideró que con los señalamientos directos en su contra se violenta su derecho a la presunción de inocencia.

“En los señalamientos en mi contra no hay ni rigor periodístico ni jurídico, y quienes me han señalado lo han hecho sin existir ningún elemento legal para ello”, indico.

“Es por esta razón, que consideramos la posibilidad de entablar una demanda en contra de esos medios que únicamente han señalado, pero sin tener elementos; lo han hecho por el simple hecho de hacerlo”, agregó.

Los temas por los cuales ha sido señalado son por la supuesta compra de una vivienda en uno de los sectores más exclusivos de la ciudad con un costo de 26 millones de pesos, además de la aparente compra de una camioneta Yukon en 8 millones de pesos, entre otros.

“Han publicado de manera persistente que yo compré la casa imagínense ustedes así con esa, ¿cómo pudiéramos llamarle?,” pregunto, para luego el mismo contestarse, “arbitrariedad, descaro, cinismo”.

A manera de explicación, mencionó que la casa la arrenda en 70 mil pesos mensuales a un particular, y que la Yukon es prestada luego de que en la que realizaba sus labores como alcalde, sufrió una avería.

“Se descompuso la camioneta que uso en la Presidencia, y alguien me prestó una camioneta y sin ningún rigor periodístico dicen que la compré, que vale 8 millones y que está blindada”, explicó.

“No sé cuánto valga, no la compré y no está blindada; pero a ese grado estamos llegando y es terrible, pero no me preocupa”, afirmó.

Señaló que las denuncias tienen que ver con su aspiración a reelegirse, pero la gente es la que va a decir.

Dijo que ni el periódico NorteDigital.mx, ni ElBordo.com, van a decidir la elección porque serán los juarenses los que habrán de decidirlo.