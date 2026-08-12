Ven familias de Los Kilómetros avances en programa de agua de la JMAS

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La Junta de Agua entregó 300 tinacos y mantiene el suministro mediante 45 pipas en 12 colonias del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Familias de la zona de Los Kilómetros recibieron tinacos como parte del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros: La Junta Contigo”, implementado por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez para mejorar las condiciones de almacenamiento y abastecimiento en este sector de la ciudad.

Una de las beneficiarias fue Amelia Licón, de 67 años, habitante del área de Plazuela de Acuña, quien recibió un tinaco con capacidad de 600 litros para almacenar de manera segura el agua que llega a su vivienda mediante pipas.

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La mujer explicó que vive desde hace una década en esa zona cercana al cerro, donde, al igual que otras familias, ha enfrentado dificultades para contar con agua suficiente para las actividades básicas del hogar.

“Una de las necesidades que tenemos es precisamente el agua, sin embargo, nos surten las pipas cada semana y lo agradecemos mucho”.

De acuerdo con el testimonio de la beneficiaria, el suministro mediante pipas representa un apoyo fundamental debido a la ubicación y condiciones del sector. Señaló que el agua que recibe es utilizada para la cocina, el aseo personal y otras tareas cotidianas.

Amelia Licón indicó que esta es la primera ocasión en que recibe un apoyo de este tipo, luego de realizar el registro correspondiente junto con sus vecinos. Destacó que el proceso fue sencillo y que el tinaco le permitirá conservar el agua en mejores condiciones dentro de su vivienda.

“Es muy necesario tener el agua bien tapada, que no le caiga polvo y que no esté tan contaminada”.

La JMAS informó que este miércoles se realizó una nueva entrega de 300 tinacos en el centro de atención Las Maracas, destinados a familias que habitan en las 12 colonias que conforman la zona de Los Kilómetros.

Flor Cuevas, jefa del Centro de Atención Telefónica de la JMAS, señaló que los tinacos forman parte de un programa de suministro de agua que se complementa con la distribución mediante 45 pipas, por lo que llamó a las familias del sector a registrarse para acceder al apoyo.

El organismo operador reiteró que el programa “Agua para Todos en Los Kilómetros: La Junta Contigo” continuará con acciones dirigidas a mejorar las condiciones de abastecimiento de agua para las familias que habitan en esta zona de Ciudad Juárez.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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