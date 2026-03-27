Anuncian paro nacional de transportistas y productores para el 6 de abril

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Sectores del transporte y el campo protestarán por inseguridad, extorsiones y altos costos del diésel.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – Transportistas, campesinos y productores agrícolas anunciaron la realización de un paro nacional a partir del próximo 6 de abril, como medida de presión ante problemáticas que, aseguran, afectan de manera directa sus actividades y su viabilidad económica.

La convocatoria fue confirmada por representantes de estos sectores, quienes señalaron que la movilización responde principalmente a la inseguridad en carreteras, las extorsiones y el incremento sostenido en los precios de los combustibles, en particular del diésel.

“Los campesinos, los agricultores y los transportistas, hombres camión de este país, estamos convocando a un paro nacional”.

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Los voceros explicaron que la decisión de iniciar la protesta después del periodo de Semana Santa busca evitar afectaciones durante las actividades vacacionales, además de generar un mayor impacto una vez concluido ese periodo.

“Ese paro nacional iniciaría el día 6 de abril para que vean que no somos tan inconscientes… pero ese día nos vamos a parar”.

Entre las principales demandas destacan condiciones de seguridad en las vías de comunicación, freno a las extorsiones y atención al alza en los insumos, factores que han incidido en el encarecimiento de las operaciones tanto en el transporte como en el sector agrícola.

Diversas organizaciones respaldan la convocatoria, entre ellas la Asociación Nacional de Transportistas, así como agrupaciones de productores del campo que han manifestado la falta de respuestas por parte de las autoridades federales.

Los gremios advirtieron que el paro busca visibilizar la problemática a nivel nacional y presionar para la implementación de soluciones concretas, en un contexto donde los costos operativos y los riesgos en carretera continúan en aumento.

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