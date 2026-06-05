Anuncia Sheinbaum inversión histórica de 190 mil mdp para Veracruz

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Los recursos se destinarán a la recuperación petroquímica, infraestructura carretera, obras hidráulicas y fortalecimiento del sistema de salud.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión de 190 mil millones de pesos para Veracruz durante el sexenio, destinada a proyectos estratégicos en materia de petroquímica, fertilizantes, infraestructura carretera, agua potable y salud, como parte de un plan integral de desarrollo para la entidad.

Durante la conferencia matutina realizada en Coatzacoalcos, la mandataria federal explicó que estos recursos se suman a los cerca de 79 mil millones de pesos anuales que recibe el estado mediante los Programas para el Bienestar.

“Es una inversión en Veracruz de alrededor de 190 mil millones de pesos en el sexenio. Incluye la inversión en petroquímica y fertilizantes, la inversión en carreteras y la inversión en agua potable, plantas de tratamiento, recuperación de ríos y también la inversión en salud”.

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Uno de los ejes centrales del plan es la reactivación de la industria petroquímica y de fertilizantes, para lo cual se contempla una inversión mixta de 93 mil millones de pesos entre 2026 y 2030. El objetivo es elevar la producción nacional de petroquímicos a 849 mil toneladas anuales y superar los 4 millones de toneladas de fertilizantes.

Entre los proyectos destacan la rehabilitación de plantas en los complejos petroquímicos Cangrejera, Morelos y Cosoleacaque, así como la recuperación de instalaciones de Fertinal y ProAgro. Además, se prevé la construcción de nuevas plantas en el proyecto Escolín, enfocado en la producción de amoniaco y urea granulada.

En materia de infraestructura carretera, el Gobierno Federal proyecta una inversión de 18 mil 138 millones de pesos hacia 2030, de los cuales más de 9 mil 200 millones serán ejercidos durante 2026. Las obras contempladas generarán más de 54 mil empleos y abarcan modernizaciones y rehabilitaciones en distintas regiones del estado.

Por otra parte, la Comisión Nacional del Agua anunció una inversión de 12 mil 280 millones de pesos para obras hídricas, incluyendo sistemas de agua potable, drenaje, protección contra inundaciones, plantas de tratamiento y la continuidad de proyectos como el Acueducto Coatzacoalcos.

En el sector salud, el IMSS Bienestar informó que fortalecerá la infraestructura médica de Veracruz mediante la modernización de hospitales, la construcción de nuevas unidades y la implementación de programas de digitalización clínica en los 734 centros de salud de la entidad.

Asimismo, se contempla la apertura de nuevos hospitales en Pánuco, Tuxpan, Tlapacoyan y Misantla entre 2028 y 2029, además de mejoras en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

La gobernadora Rocío Nahle García agradeció el respaldo del Gobierno Federal y destacó que los proyectos anunciados contribuirán al desarrollo económico y social de la entidad, especialmente en sectores estratégicos como energía, salud, infraestructura y abastecimiento de agua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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