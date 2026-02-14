Anuncia Sheinbaum incorporación de mujeres en libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana

Publicidad - LB2 -

La Presidenta informó que al cierre de 2026 se crearán 150 mil nuevos espacios en bachillerato en todo el país

San Pablo del Monte, Tlax. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana incorporarán el reconocimiento a las mujeres que han contribuido a la historia nacional, como parte de la consolidación del modelo educativo impulsado por el Gobierno de México.

Durante la inauguración de la ampliación del Bachillerato Nacional Plantel San Pablo del Monte, la mandataria subrayó que la Nueva Escuela Mexicana forma parte del proceso de transformación del país y que los contenidos educativos mantendrán su orientación pedagógica, aunque con ajustes para visibilizar la participación histórica de las mujeres.

- Publicidad - HP1

“Esos libros de texto no van a cambiar y obviamente la Nueva Escuela Mexicana es parte de esta transformación que estamos viviendo. El que haya más escuelas es parte también de esta Nueva Escuela Mexicana. Eso sí, a los libros de texto les vamos a incorporar algo: las mujeres en la historia”.

La jefa del Ejecutivo federal explicó que la meta nacional es crear 150 mil nuevos lugares en Educación Media Superior al cierre de 2026, con el propósito de ampliar la cobertura y garantizar el derecho a la educación. Estos espacios estarán habilitados con infraestructura tecnológica y promoverán actividades culturales y deportivas.

Asimismo, informó que se puso en marcha el modelo Ciberbachillerato “Margarita Maza”, diseñado para atender a jóvenes que no cuentan con acceso a preparatoria presencial, como parte de la estrategia para reducir el rezago educativo.

En el marco de la Nueva Escuela Mexicana, el nuevo esquema de Bachillerato Nacional contempla la emisión de dos certificados: uno de Bachillerato General y otro de Bachillerato Tecnológico, este último avalado por una institución pública de educación superior, lo que busca fortalecer tanto la continuidad académica como la inserción laboral.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que el modelo educativo impulsa una formación técnica con enfoque humanista, mientras que la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, informó que la entidad registra una cobertura del 92 por ciento en educación media superior, la más alta del país, además de la apertura de nuevas opciones de bachillerato y educación superior.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.