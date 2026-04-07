Anuncia Sheinbaum decreto para crear el Servicio Universal de Salud en México

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Iniciará credencialización del 13 al 30 de abril para personas de 85 años y más.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la publicación de un decreto para la creación del Servicio Universal de Salud, un modelo que busca garantizar atención médica en todas las instituciones públicas del país, independientemente de la derechohabiencia.

El nuevo esquema permitirá que la población pueda recibir atención en el IMSS, IMSS-Bienestar o ISSSTE sin restricciones, como parte de una estrategia para mejorar la eficiencia del sistema sanitario nacional.

“Es un paso histórico el que estamos dando, avanzando hacia el Servicio Universal de Salud”, afirmó la mandataria.

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Como parte de su implementación, del 13 al 30 de abril comenzará el proceso de credencialización, iniciando con personas de 85 años y más, quienes deberán registrarse en alguno de los más de 2 mil módulos de la Secretaría del Bienestar distribuidos en el país.

La credencial funcionará como identificación oficial y permitirá consultar la derechohabiencia, así como ubicar unidades médicas disponibles. A mediano plazo, integrará servicios digitales como historial clínico, citas médicas, teleconsulta y seguimiento de atención domiciliaria.

De acuerdo con autoridades federales, el programa contempla una implementación gradual. Para enero de 2027 se prevé iniciar la primera etapa de intercambio de servicios entre instituciones, incluyendo atención de urgencias, partos de alto riesgo, tratamientos oncológicos y vacunación.

El objetivo es que cualquier persona pueda ser atendida en cualquier institución pública de salud, sin importar su afiliación original.

En fases posteriores, durante 2027 y 2028, se ampliará la cobertura a servicios especializados, surtimiento de medicamentos y atención integral para enfermedades crónicas.

El registro requerirá identificación oficial, CURP certificada, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto, y se realizará de manera escalonada conforme a la inicial del apellido.

La estrategia forma parte de una política nacional orientada a consolidar un sistema de salud más accesible, interoperable y con cobertura universal en México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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