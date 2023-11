AMLO asegura que cifra de personas desaparecidas en México está alterada

Publicidad - LB2 -

AMLO rechaza 126K desaparecidos en México y acusa a CNB de «denostar» su gobierno. Karla Quintana dirigió la CNB hasta mediados del 2020.

Ciudad de México (ADN) – Recientemente el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema de las desapariciones forzadas en el país.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó recientemente el tema de las desapariciones forzadas en el país. Esto lo señaló a raíz del censo que se está realizando para conocer cuántas familias no localizan a sus seres queridos, el cual se tendrá concluido en las próximas semanas. El mandatario mexicano rechazó que, en los últimos años, las desapariciones en el territorio hayan aumentado y señaló que «no hay impunidad, no hay tortura, no hay masacres».

¿Qué pasa con las desapariciones en México?

Las causas por las que este fenómeno ocurre son diversas, pero una que señalan tanto las autoridades como organismos internacionales es la prevalencia del crimen organizado en el país, mismo que tuvo un mayor auge tras la fallida estrategia contra el narcotráfico implementada en el gobierno de Felipe Calderón.

En términos de estadísticas, el informe La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas indica que las dimensiones de la desaparición en los últimos 12 años superan, y por mucho, las históricas desapariciones forzadas perpetradas por motivos de represión política.

Ante esta situación, el Gobierno de México ha creado organismos como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y legislaciones como una ley general de desaparición forzada y cometida por particulares, aunque estas medidas no han sido suficientes. Por su parte, familiares de personas desaparecidas y activistas han conformado un centenar de agrupaciones y colectivos que buscan a sus seres queridos dentro del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, el cual pretende no solo que se hallen a estos mexicanos, sino que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde.

Las desapariciones forzadas en México son un tema preocupante que requiere una acción urgente por parte del Estado y la sociedad. El censo realizado debe servir para conocer la magnitud de este fenómeno, así como para buscar estrategias eficaces para combatirlo. Al mismo tiempo, es importante que el Gobierno cumpla con su responsabilidad para evitar que esta situación siga creciendo.

[Con información de Sputnik]

