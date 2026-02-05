Afirma Sheinbaum que la Cuarta Transformación recuperó la esencia social de la Constitución de 1917

Publicidad - LB2 -

La presidenta destaca 22 reformas constitucionales y subraya que México no se somete ni cede su soberanía.

Querétaro, Qro. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Cuarta Transformación ha recuperado la esencia social, soberana y popular de la Constitución Política de 1917, al encabezar la ceremonia por el 109 aniversario de la Promulgación de la Carta Magna, realizada en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro.

Durante su mensaje, la mandataria federal sostuvo que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 se concretaron cambios profundos al marco constitucional, los cuales —afirmó— devolvieron a la Constitución su sentido original como instrumento vivo de justicia social y defensa de la soberanía nacional. En ese periodo, detalló, se aprobaron 22 reformas constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias.

“Con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, expresó la presidenta ante representantes de los tres poderes de la Unión.

Sheinbaum subrayó que México no regresará a un régimen de corrupción, privilegios ni subordinación extranjera, al señalar que la historia nacional está marcada por transformaciones que han quedado plasmadas en su Constitución, no como letra muerta, sino como reflejo de las luchas del pueblo.

Entre las reformas destacadas mencionó la Reforma al Poder Judicial, el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, así como las modificaciones que recuperaron a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas estratégicas del pueblo de México. También resaltó las reformas orientadas a la igualdad sustantiva de las mujeres, la recuperación del ferrocarril público, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el derecho al internet como servicio del Estado, y el reconocimiento constitucional de los Programas de Bienestar.

La presidenta señaló además las reformas que prohíben el nepotismo y la reelección inmediata, las que protegen los maíces nativos y la soberanía alimentaria, las relacionadas con la protección y bienestar animal, así como las que sustituyeron organismos autónomos por órganos técnicos especializados en competencia y telecomunicaciones.

En materia de soberanía, Sheinbaum hizo énfasis en la modificación al artículo 40 constitucional, al leer de manera textual que el pueblo de México no aceptará bajo ninguna circunstancia intervenciones o intromisiones extranjeras que vulneren su integridad, independencia o territorio, ya sea por tierra, mar, agua o espacio aéreo.

Asimismo, adelantó que en las próximas semanas se aprobará la reforma a la jornada laboral de 40 horas, cuya implementación será gradual, como parte de los derechos conquistados en favor de las y los trabajadores.

En el acto participaron la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, quien destacó la recuperación del sentido social de la Constitución desde 2018; la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien resaltó que por primera vez tres mujeres encabezan los tres poderes de la Unión; y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, quien afirmó que la Constitución vive una etapa de reconciliación y esperanza tras la reforma judicial.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, señaló que la Constitución de 1917 mantiene la solidez institucional del país y refrendó que México no acepta dictados extranjeros, al expresar respaldo a la presidenta en la defensa de la soberanía nacional.

A la ceremonia asistieron las 32 gobernadoras y gobernadores del país, así como integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno de México.

