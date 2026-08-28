Advierte Zaldívar que Cabeza de Vaca no podría ser candidato si permanece prófugo de la justicia

Publicidad - LB2 -

El exministro aclaró que una orden de aprehensión no basta por sí sola; el impedimento surge cuando la persona se sustrae de la acción judicial.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, señaló que Francisco Javier García Cabeza de Vaca no podría ser candidato a la Presidencia de la República si se acredita que permanece sustraído de la acción de la justicia, supuesto previsto en la Constitución para suspender derechos político-electorales.

La precisión surgió durante la conferencia matutina de este viernes, cuando fue cuestionado sobre las aspiraciones presidenciales del exgobernador de Tamaulipas y su actual situación jurídica.

- Publicidad - HP1

Zaldívar evitó pronunciarse de manera definitiva sobre el caso particular al señalar que no conoce todas las condiciones del expediente, pero explicó que tener una orden de aprehensión, no comparecer ante el juez y permanecer en otro país puede colocar a una persona en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia.

“Si esta persona tiene orden de aprehensión, no ha comparecido al juez, está en otro país, obviamente está sustraído de la acción de la justicia”.

El exministro explicó que la sola existencia de una orden de aprehensión no suspende automáticamente los derechos político-electorales, debido a que ese criterio permitiría excluir a una persona de una contienda únicamente mediante la expedición de una orden judicial.

El artículo 38 constitucional establece, sin embargo, la suspensión de derechos de quien se encuentre prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión y hasta que prescriba la acción penal, condición que debe analizarse conforme a los criterios establecidos por tribunales.

Cabeza de Vaca mantiene una orden de aprehensión relacionada con investigaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Un juez federal negó en febrero un amparo promovido contra ese mandamiento judicial.

El Gobierno mexicano también ha solicitado a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición. El exgobernador permanece en territorio estadounidense y ha cuestionado públicamente las acusaciones en su contra.

Además del eventual impedimento derivado de su situación judicial, Zaldívar señaló que cualquier aspirante presidencial tendría que cumplir con el requisito constitucional de residencia previa en México, otro elemento que tendría que analizarse en caso de una eventual candidatura de Cabeza de Vaca rumbo a 2030.

La explicación no constituye una resolución electoral sobre el exgobernador. La posibilidad de registrar una candidatura tendría que ser determinada en su momento por las autoridades electorales y, en caso de impugnación, por los tribunales competentes con base en la situación jurídica existente en ese momento.