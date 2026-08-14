Publicidad - LB2 -

Claudia Sheinbaum afirmó que el retiro de visas a mexicanos políticamente expuestos tiene un trasfondo político y pidió a EU respetar la soberanía.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la cancelación de visas estadounidenses a ciudadanos mexicanos políticamente expuestos tiene un sentido esencialmente político y advirtió que las decisiones de Washington no deben convertirse en una forma de intervención en los asuntos internos de México.

La mandataria se refirió este viernes al caso de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó que autoridades de Estados Unidos le retiraron su visa. Sheinbaum cuestionó que este tipo de medidas no se apliquen bajo los mismos criterios en todos los países y planteó que, cuando existan señalamientos relacionados con delitos, deben presentarse pruebas.

“Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho, ellos le llaman a personas políticamente expuestas, tiene un sentido político esencialmente, porque no es parejo a todos los países”.

- Publicidad - HP1

Sheinbaum vinculó el episodio con la defensa de la soberanía mexicana y sostuvo que la relación bilateral debe desarrollarse mediante cooperación y coordinación, sin que un gobierno extranjero intervenga en decisiones que corresponden exclusivamente a los ciudadanos mexicanos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la visa de López Beltrán?

La Presidenta señaló que, si las autoridades estadounidenses cuentan con información que vincule a algún mexicano con actividades ilícitas o que justifique impedir su ingreso a ese país, corresponde presentar elementos que sustenten la determinación.

Su posicionamiento ocurre después de que López Beltrán informó públicamente que Estados Unidos revocó su visa y responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de la decisión. El hijo del expresidente calificó la medida como política y sostuvo que no existen pruebas de actos ilegales en su contra.

Sheinbaum también criticó la postura del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien señaló por acudir a Estados Unidos y promover acciones contra políticos mexicanos. Desde su perspectiva, recurrir a un gobierno extranjero para influir sobre actores de la política nacional constituye una conducta contraria a la soberanía.

¿Por qué Sheinbaum habla de injerencia de Estados Unidos?

Durante su conferencia matutina, la mandataria retomó referencias históricas para cuestionar a sectores políticos mexicanos que, dijo, han buscado respaldo extranjero para intervenir en asuntos nacionales. Mencionó episodios del siglo XIX y contrastó esas posiciones con la tradición política vinculada a la defensa de la soberanía.

La Presidenta insistió en que México tampoco interviene en los procesos electorales o decisiones políticas internas de Estados Unidos, por lo que demandó reciprocidad en la relación bilateral.

“No tiene por qué haber injerencia de ningún país, de ninguno. Se colabora, se coordina, pero de igual a igual”.

La postura presidencial coloca la cancelación de visas en un terreno que trasciende una decisión administrativa estadounidense y la incorpora al debate sobre los límites de la relación política entre ambos gobiernos, particularmente cuando las medidas afectan a figuras vinculadas directamente con partidos o actores relevantes de la vida pública mexicana.