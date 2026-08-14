Realizará JMAS reposición de válvula sobre Eje Vial Juan Gabriel

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Los trabajos iniciarán este sábado y provocarán cierre parcial de carril, así como baja presión o suspensión de agua en dos puntos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez realizará a partir de este sábado 15 de agosto trabajos de reposición de una válvula de seis pulgadas sobre el Eje Vial Juan Gabriel, debido a que la infraestructura cumplió su vida útil y presenta una fuga.

Las labores se llevarán a cabo sobre el Eje Vial Juan Gabriel, entre las calles Pedro García y M. Gutiérrez Nájera, donde será necesario cerrar temporalmente el carril de extrema derecha en sentido de oriente a poniente.

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De acuerdo con la dependencia, el sábado 15 de agosto, a partir de las 8:00 de la mañana, se realizarán trabajos de demolición de la caja de la válvula, sondeos para ubicar la infraestructura y limpieza de tornillería para efectuar la reposición.

Para el lunes 17 y martes 18 de agosto están programadas las maniobras de reparación y rehabilitación de la caja de la válvula, mientras que el miércoles 19 de agosto iniciarán las labores de bacheo y rehabilitación del pavimento en el tramo intervenido.

Como medida para reducir las afectaciones al tránsito vehicular, se permitirá utilizar de manera temporal el carril confinado del Juárez Bus, desde el punto donde inicia la desviación hasta el cruce con la calle M. Gutiérrez Nájera.

La JMAS llamó a los automovilistas a tomar precauciones, reducir la velocidad y considerar rutas alternas durante el desarrollo de las obras, debido al cierre parcial y a la presencia de maquinaria y personal en la zona.

La dependencia informó además que, por las maniobras, la bodega ADF y la maquiladora Norma Group presentarán baja presión o suspensión del servicio de agua potable durante el periodo que duren los trabajos.

La reposición permitirá corregir la fuga existente y sustituir una válvula que ya cumplió con su vida útil, como parte de las acciones de mantenimiento a la infraestructura de agua potable en este sector de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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