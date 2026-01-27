Aclaran que la CURP biométrica aún no es obligatoria pese a su futura implementación nacional

Publicidad - LB2 -

Aunque el Gobierno federal proyecta que sustituya gradualmente a la CURP tradicional, su trámite sigue siendo voluntario y requiere consentimiento expreso.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Es falso que la CURP biométrica sea actualmente obligatoria en México, aunque sí existe un proceso oficial para que este documento se convierta en el principal medio de identificación en trámites públicos y privados a partir de 2026.

Desde 2025, el Gobierno federal inició una implementación gradual de la CURP biométrica, con programas piloto en entidades como Ciudad de México, Estado de México y Veracruz. En esta fase, el trámite ha sido voluntario y no condiciona el acceso a servicios públicos, contrario a lo que ha circulado en redes sociales.

De acuerdo con el marco legal vigente, la Ley General de Población establece que la incorporación de datos biométricos —como huellas dactilares, fotografía o iris— requiere el consentimiento expreso de la persona titular, por lo que no puede imponerse de manera forzosa en su etapa inicial.

No obstante, autoridades federales han planteado que, a partir de febrero de 2026, la CURP biométrica se convierta en el estándar nacional de identificación, lo que implicaría que la versión tradicional deje de ser aceptada en numerosos trámites administrativos, financieros, educativos y de programas sociales.

Este planteamiento ha generado confusión, ya que la futura obligatoriedad del documento no equivale, en términos legales inmediatos, a una obligación forzosa de entregar datos biométricos sin consentimiento, al menos mientras no se reforme de manera explícita la legislación secundaria aplicable.

En la práctica, la ciudadanía no está obligada hoy a tramitar la CURP biométrica, aunque diversas dependencias recomiendan hacerlo de manera anticipada ante la previsión de que sea requerida de forma generalizada en los próximos años.

Especialistas han señalado que el debate de fondo se centra en el equilibrio entre la modernización del sistema de identidad nacional y la protección de datos personales, un punto sensible tras antecedentes como la invalidez del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

Por ahora, la CURP biométrica avanza como un documento en transición, cuyo uso se expande progresivamente, pero sin una declaratoria legal que obligue de inmediato a toda la población a contar con ella.

Con información de Expansión Política, SinEmbargo MX, El Imparcial e Infobae

