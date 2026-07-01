Aclara Sheinbaum que el T-MEC seguiría vigente hasta 2036 aunque Estados Unidos rechace prórroga

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La presidenta explicó que el tratado no termina de forma automática y que, de no haber consenso para extenderlo, entraría a un esquema de revisiones anuales.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no concluirá de manera inmediata si Estados Unidos decide no respaldar su prórroga por otros 16 años, ya que el propio acuerdo establece que permanecerá vigente hasta 2036 mientras se realizan revisiones anuales.

La mandataria hizo la aclaración en el contexto de la revisión sexenal del tratado y ante versiones sobre la posibilidad de que la administración del presidente Donald Trump anuncie su decisión de no apoyar la extensión del acuerdo comercial.

“Si el día de hoy no hay la decisión de Estados Unidos de prorrogar 16 años, el tratado se mantiene por los próximos 10 años, que es su vigencia hasta el 2036, y se revisaría cada año”, explicó.

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Sheinbaum detalló que el artículo 34.7 del T-MEC establece una vigencia inicial de 16 años y obliga a los tres países a realizar una revisión conjunta en el sexto aniversario de su entrada en vigor. Si los tres gobiernos manifiestan por escrito su intención de continuar con el acuerdo, este se extiende automáticamente por otros 16 años.

La presidenta precisó que México y Canadá ya expresaron formalmente su disposición para prorrogar el tratado, mientras que, si Estados Unidos opta por no hacerlo en esta etapa, el mecanismo previsto contempla revisiones anuales hasta el término de la vigencia original en 2036.

“No es que hoy se acabe, sino que sigue el trabajo conjunto”, sostuvo la titular del Ejecutivo.

Añadió que durante el periodo de revisiones anuales los tres países podrán acordar en cualquier momento una nueva extensión por 16 años, por lo que el proceso que inicia este 1 de julio representa una etapa de negociación y no la cancelación del principal acuerdo comercial de América del Norte.

La presidenta informó además que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostendría una reunión con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá para definir la ruta de trabajo de la revisión, y adelantó que un equipo del Gobierno estadounidense tiene prevista una visita a México hacia el 20 de julio para continuar las negociaciones.