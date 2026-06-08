Abandera Claudia Sheinbaum a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

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La Presidenta encabezó la ceremonia oficial de entrega de la Bandera Nacional al representativo que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia de abanderamiento y toma de protesta de la Selección Nacional de México que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un acto realizado en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

Durante la ceremonia, la mandataria entregó la Bandera Nacional al guardameta Guillermo Ochoa, quien acudió en representación de los 26 futbolistas convocados y del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

“La patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir con su protesta por el bien del pueblo y por el bien de la nación”.

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Sheinbaum destacó que la participación del representativo nacional tiene un significado especial para millones de personas que siguen el futbol en el país y expresó su confianza en que el equipo represente dignamente a México durante la justa mundialista.

La ceremonia incluyó la toma de protesta oficial de los integrantes de la selección y la fotografía institucional con jugadores, cuerpo técnico y directivos de la Federación Mexicana de Futbol.

Entre los convocados figuran futbolistas con experiencia internacional como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Orbelín Pineda, Julián Quiñones y Alexis Vega, además de jóvenes que forman parte del proceso de renovación del combinado nacional.

También participaron el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega; el comisionado de la FMF, Mikel Arriola; el director técnico Javier Aguirre; el auxiliar técnico Rafael Márquez y el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en la primera edición del torneo con 48 selecciones participantes.

El acto protocolario forma parte de las actividades previas al inicio del campeonato mundial, en el que México buscará superar sus actuaciones recientes y aprovechar la condición de país anfitrión para disputar uno de los torneos más importantes de su historia.

“Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de sus sueños. Les deseamos el mayor de los éxitos”.

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