Va Benjamín Carrera por placas permanentes

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo).- Con el objetivo de blindar a los ciudadanos de las medidas recaudatorias de la actual y futuras administraciones estatales, el diputado Benjamín Carrera Chávez presentó una iniciativa para que las placas vehiculares sean permanentes.

Ante la inconformidad y malestar que ha generado el replaqueo en la ciudadanía, por la afectación económica que representa, el diputado de Morena expuso la necesidad de explorar medidas que no perjudiquen la economía de las familias y que, por el contrario, respondan a objetivos de justicia social, desarrollo productivo y ejercicio correcto del gasto público.

Recordó que el Registro Público Vehicular surge como una medida del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para otorgar seguridad jurídica a aquellos actos que involucren algún vehículo que circule en el territorio nacional a través de la información que permita la debida identificación vehicular; sin embargo, aunque tienen utilidad para la identificación visible de un vehículo, no pueden por sí solas cumplir con funciones de seguridad como se ha mencionado por la autoridad estatal al momento de imponer recientemente el replaqueo.

Recordó que el costo real que tienen en el mercado las placas metálicas es inferior a los 150 pesos, y, no obstante, el cobro que hace la actual administración estatal por el canje de las placas es hasta 4 veces más ese valor, sin contar otros cargos.

Agregó que este cobro ha mantenido una cifra récord de recaudación por canje de placas y revalidación vehicular, reconocida por el Secretario de Gobierno, por lo que no debe ser un ejercicio basado en la seguridad, sin que este replaqueo sea el último.

La Norma Oficial Mexicana (NOM) contempla una instrucción directa de duración mínima de las placas que no se refiere a la vigencia ni afecta en cuanto a la duración máxima, por lo que se estima que una vez que se ha llevado a cabo el canje de placas con el que inició la presente administración no deba erogarse en lo que resta de la vida útil de los vehículos utilizados por particulares en ese concepto y, en tanto no haya condiciones de deterioro de los metales o bien de cambio de propietario, un pago más por concepto de placas debe ser inviable.

“Ya se ha dicho anteriormente: por más que se busque dar una justificación a las medidas adoptadas y a pesar de los esfuerzos por quitarle el estigma de ‘recaudatorias’, encontramos que cuestiones que abonan más a la inseguridad persisten sin la participación tan activa del Estado”, indicó el diputado.

La iniciativa presentada por Carrera Chávez busca reformar el artículo 42 de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua en materia de vigencia de expedición de las placas metálicas.

Se propone que el Artículo 42 de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua quede redactado de la siguiente manera: Art´. 42. Las placas de circulación expedidas para servicio particular y motocicletas tendrán una vigencia permanente, salvo que, por su deterioro o a raíz de algún daño, se impida la clara identificación de los datos contenidos en las mismas, así como en aquellos casos en los que se realice el cambio de propietario, a excepción de lo dispuesto por el artículo 45 de esta Ley.