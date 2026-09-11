Tipifica Chihuahua el delito de acecho con penas de hasta tres años de prisión

Publicidad - LB2 -

América Aguilar afirmó que la reforma permitirá atender conductas de persecución, vigilancia o contacto reiterado contra víctimas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado aprobó la tipificación del delito de acecho en Chihuahua, reforma que establece sanciones penales para quienes persigan, vigilen o contacten de manera reiterada a una persona con fines de control, intimidación o coacción.

La diputada América Aguilar señaló que la incorporación de esta conducta al Código Penal representa un avance en la protección de las víctimas, particularmente de mujeres que han enfrentado este tipo de violencia sin contar con una vía legal específica para denunciarla.

“El acecho es siempre el primer paso de cualquier otro crimen, por eso es tan importante reconocerlo, e implementar acciones para detenerlo y proteger a las víctimas de esta violencia”, señaló.

- Publicidad - HP1

La reforma contempla una pena de uno a tres años de prisión, así como de 60 a 300 días multa, para quien, sin consentimiento de la víctima, incurra de forma reiterada en conductas de persecución, vigilancia o comunicación no deseada.

Aguilar consideró que la aprobación coloca a Chihuahua entre las entidades que avanzan en el reconocimiento jurídico del acecho como una forma de violencia que puede escalar hacia otros delitos si no se atiende de manera oportuna.

“Al tipificar el acecho, se reconoce lo que muchas mujeres han tenido que vivir en silencio, y se pueden implementar acciones para protegerlas y evitar que sufran otros ataques y violencias”, expresó.

La legisladora sostuvo que la reforma busca generar condiciones para que las mujeres puedan sentirse seguras, ser escuchadas y contar con respaldo institucional cuando enfrenten persecución o intimidación por parte de otra persona.

Durante su participación, Aguilar Gil recordó que anteriormente las víctimas de acecho podían enfrentar dificultades para denunciar, debido a que estas conductas no estaban contempladas de manera específica como delito en la legislación penal del estado.

La diputada también reconoció el trabajo conjunto de legisladoras, legisladores y activistas que participaron en la revisión de las cuatro propuestas presentadas por integrantes de distintas fuerzas políticas, con las cuales se construyó el dictamen aprobado por el Congreso.

Con esta reforma, Chihuahua incorpora al Código Penal una figura orientada a prevenir conductas de intimidación reiterada y fortalecer la protección legal de las víctimas, dentro de la agenda de seguridad y acceso a una vida libre de violencia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.