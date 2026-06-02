Suspenden clases presenciales ante pronóstico de calor extremo en Chihuahua

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Autoridades educativas anticiparon el fin de actividades en primarias debido a las altas temperaturas y la insuficiente infraestructura de climatización.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Las autoridades educativas del estado anunciaron la suspensión anticipada de clases presenciales en escuelas primarias de Chihuahua ante el pronóstico de una intensa ola de calor que afectará a la entidad durante las próximas semanas.

La medida fue dada a conocer por el subsecretario de Educación y Deporte de la Zona Norte, Roberto Anaya Moreno, quien explicó que la decisión responde a la necesidad de proteger la salud de estudiantes, docentes y personal escolar frente al incremento de las temperaturas.

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El funcionario señaló que una parte importante de los planteles no cuenta con la infraestructura suficiente para enfrentar condiciones climáticas extremas, ya que no todas las escuelas disponen de sistemas de enfriamiento como aires evaporativos o minisplits que permitan mantener espacios adecuados para las actividades académicas.

La determinación se tomó después de una evaluación realizada por la Secretaría de Educación y Deporte en coordinación con especialistas en meteorología e infraestructura educativa, quienes analizaron las condiciones previstas para el cierre del ciclo escolar.

De acuerdo con el análisis, las altas temperaturas previstas para la segunda y tercera semana de junio podrían representar riesgos para la salud de la comunidad escolar, especialmente durante las horas de mayor exposición al calor.

Protección Civil Municipal informó que Ciudad Juárez registra temperaturas cercanas a los 37 grados centígrados por segundo día consecutivo, por lo que reiteró las recomendaciones de mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y extremar precauciones ante las condiciones climáticas.

Anaya Moreno precisó que la medida corresponde específicamente al nivel de educación primaria, ámbito que forma parte de las responsabilidades de la subsecretaría a su cargo.

“La prioridad fue proteger la integridad física y el bienestar de niños, jóvenes y adultos que asisten a las escuelas del estado”.

Las autoridades educativas indicaron que el ajuste al calendario escolar responde exclusivamente a criterios de seguridad y salud pública, derivados de las condiciones climáticas previstas para las próximas semanas en Chihuahua.

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