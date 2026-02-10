Supervisa Maru Campos avances del Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El organismo reporta 89.9% de cumplimiento en proyectos de competitividad, bienestar social y eficiencia gubernamental.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos encabezó la Séptima Reunión de Seguimiento del Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad del Estado de Chihuahua 2021-2027, ejercicio de coordinación que, a cinco años de su instalación, registra un avance global del 89.9 por ciento en el cumplimiento de sus proyectos, de acuerdo con el último corte realizado en enero de 2026.

El encuentro se desarrolló en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, con la participación de más de 30 empresarios y dirigentes de cámaras de comercio e industria, así como integrantes del Gabinete Estatal, en un contexto marcado por la revisión de resultados y la definición de prioridades para el último tramo del periodo 2021-2027.

Representantes de los organismos empresariales encargados del seguimiento técnico informaron que el avance reportado corresponde a iniciativas implementadas en los 67 municipios del estado, alineadas a los ejes de Competitividad y Desarrollo, Bienestar Social y Gobierno Eficaz y Eficiente, establecidos desde la agenda inicial de 2021.

Durante la sesión, se acordó priorizar en 2026 proyectos relacionados con movilidad, fortalecimiento del empleo, impulso a reservas industriales e infraestructura estratégica, particularmente aquellos financiados con recursos provenientes del Impuesto Sobre Nómina, ante el panorama económico y social que enfrenta la entidad.

“Ha sido un reto darle seguimiento al Pacto, porque el estado cambia y tenemos que encontrar flexibilidad para ajustarnos a sus tiempos. Gracias a esto hemos encontrado lo más valioso, que es el diálogo y la unidad”, expresaron representantes del sector empresarial al destacar la coordinación con el Gobierno del Estado.

Acompañada por miembros de su gabinete, Maru Campos refrendó su compromiso de mantener el trabajo conjunto con el sector productivo, subrayando que la suma de esfuerzos entre Gobierno y empresarios es clave para construir un futuro con mayor desarrollo y prosperidad para Chihuahua.

En la reunión participaron los titulares de las secretarías General de Gobierno, Hacienda, Comunicaciones y Obras Públicas, Trabajo e Innovación y Desarrollo Económico, así como representantes de empresas y organismos empresariales de alcance estatal y nacional, quienes coincidieron en la necesidad de dar continuidad al Pacto como un mecanismo de diálogo, evaluación y toma de decisiones estratégicas para la entidad.

