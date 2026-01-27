Subraya Cuauhtémoc Estrada importancia de una CEDH autónoma e independiente

Publicidad - LB2 -

JUCOPO formaliza terna integrada por tres mujeres para encabezar la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado formalizó la terna de aspirantes a la titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), tras un proceso que se distinguió por la transparencia, apertura y consenso entre las fuerzas políticas, informó el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la JUCOPO.

El legislador explicó que la integración de la terna se basó en un modelo de evaluación equilibrado, en el que se ponderó en un 50 por ciento la trayectoria profesional de las personas aspirantes y en otro 50 por ciento su desempeño en las entrevistas públicas, realizadas los días 19 y 20 de enero.

Estrada Sotelo señaló que, pese a las diferencias naturales entre las fracciones parlamentarias, el acuerdo alcanzado refleja los mejores promedios obtenidos durante el proceso de evaluación, lo que permitió construir un consenso en torno a los perfiles seleccionados.

“La terna corresponde al mejor promedio de las calificaciones. Pudimos tener variaciones entre fracciones, pero en lo general hubo coincidencia”, expresó.

El coordinador de Morena destacó como un hecho relevante que la terna esté integrada por tres mujeres, lo que abre la posibilidad de que, por primera vez en la historia de Chihuahua, una mujer encabece la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, órgano que históricamente ha sido presidido por hombres.

Desde la perspectiva de su bancada, indicó, las tres aspirantes cumplen con los requisitos técnicos, el perfil curricular y el conocimiento especializado necesarios para asumir la responsabilidad, aunque advirtió que aún existen elementos sustantivos que deberán ser analizados antes de la designación final.

Uno de los aspectos centrales, subrayó, es garantizar que la CEDH mantenga una autonomía e independencia reales, condición indispensable para ejercer plenamente las atribuciones legales del organismo en defensa de los derechos humanos.

“La autonomía y la independencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es un factor que estamos obligados a buscar”, enfatizó.

En ese contexto, el legislador comparó el desempeño de la CEDH en Chihuahua con el de otros organismos estatales del país que ejercen de manera activa mecanismos de control constitucional, como las acciones de inconstitucionalidad, lo que —dijo— no ha ocurrido con la misma intensidad en la entidad.

Finalmente, recordó que el proceso aún no concluye, ya que la decisión definitiva recaerá en el Pleno del Congreso del Estado, que deberá elegir a la próxima persona titular de la CEDH a partir de la terna presentada, priorizando la autonomía, independencia y capacidad de actuación del organismo en beneficio de la población chihuahuense.

