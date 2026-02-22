Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 22, 2026 | 11:59
InicioEstado

Solicita Arturo Medina blindaje urgente para Chihuahua ante ola de violencia

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

El coordinador del PRI en el Congreso pide operativo especial y coordinación con Federación

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, exhortó a autoridades estatales y federales a establecer un operativo especial y urgente de seguridad para evitar que la escalada de violencia registrada en distintas regiones del país impacte en territorio chihuahuense.

El legislador planteó la necesidad de realizar un diagnóstico inmediato sobre posibles focos de riesgo al interior de la entidad, a fin de anticipar escenarios y fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante eventuales contingencias.

- Publicidad - HP1

“Es necesario que se realice un análisis inmediato sobre los focos de alerta al interior de la entidad y que se tomen las medidas necesarias para que nuestro estado no sea alcanzado por una posible onda expansiva de los hechos violentos que hoy han tomado gran fuerza en el país”.

Medina señaló que el contexto nacional exige una actuación coordinada entre los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de la población, sin sesgos partidistas ni cálculos políticos.

En ese sentido, sostuvo que el Estado mexicano cuenta con herramientas legales y operativas suficientes para hacer frente a los grupos que generan violencia, por lo que llamó a emplear los recursos institucionales disponibles para proteger a la ciudadanía.

“El blindaje de Chihuahua debe ser inmediato y se deben establecer, de manera urgente, canales de comunicación que mantengan a la población informada sobre la situación, a fin de brindar certidumbre a la ciudadanía”.

El posicionamiento del coordinador priista se da en un contexto de tensión nacional derivado de hechos violentos recientes en diversas entidades, lo que ha motivado llamados desde distintos sectores políticos para reforzar las estrategias de seguridad en los estados.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Orbe

Incendios forestales afectan la calidad del aire en todo Estados Unidos

El cambio climático está ocasionando incendios forestales cada vez más grandes e intensos. Y...
Click!

Retoma JC Chávez el gimnasio luego de recuperar su libertad

Mientras tanto, su abogado, Rubén Fernando Benítez, aseguró que la Fiscalía General de la...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.