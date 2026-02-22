Solicita Arturo Medina blindaje urgente para Chihuahua ante ola de violencia

Publicidad - LB2 -

El coordinador del PRI en el Congreso pide operativo especial y coordinación con Federación

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, exhortó a autoridades estatales y federales a establecer un operativo especial y urgente de seguridad para evitar que la escalada de violencia registrada en distintas regiones del país impacte en territorio chihuahuense.

El legislador planteó la necesidad de realizar un diagnóstico inmediato sobre posibles focos de riesgo al interior de la entidad, a fin de anticipar escenarios y fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante eventuales contingencias.

“Es necesario que se realice un análisis inmediato sobre los focos de alerta al interior de la entidad y que se tomen las medidas necesarias para que nuestro estado no sea alcanzado por una posible onda expansiva de los hechos violentos que hoy han tomado gran fuerza en el país”.

Medina señaló que el contexto nacional exige una actuación coordinada entre los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de la población, sin sesgos partidistas ni cálculos políticos.

En ese sentido, sostuvo que el Estado mexicano cuenta con herramientas legales y operativas suficientes para hacer frente a los grupos que generan violencia, por lo que llamó a emplear los recursos institucionales disponibles para proteger a la ciudadanía.

“El blindaje de Chihuahua debe ser inmediato y se deben establecer, de manera urgente, canales de comunicación que mantengan a la población informada sobre la situación, a fin de brindar certidumbre a la ciudadanía”.

El posicionamiento del coordinador priista se da en un contexto de tensión nacional derivado de hechos violentos recientes en diversas entidades, lo que ha motivado llamados desde distintos sectores políticos para reforzar las estrategias de seguridad en los estados.

