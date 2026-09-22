Señala Avitia disparidad judicial en caso de activista detenida en Ciudad Juárez

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El diputado pidió revisar el debido proceso en la detención de Ninfa Márquez, acusada del presunto robo de pelucas

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local Óscar Avitia expuso ante el Congreso del Estado presuntas irregularidades en el proceso seguido contra Ninfa Márquez, activista social de Ciudad Juárez detenida por el presunto robo de pelucas, y pidió la intervención de instancias judiciales y de derechos humanos.

El legislador de Morena presentó un exhorto dirigido al Tribunal de Control Judicial del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el propósito de que se garantice el debido proceso y se revise la actuación de las autoridades involucradas en el caso.

“Es aquí donde tenemos la paradoja: a una persona acusada injusta e infundadamente de robar pelucas, está en prisión, mientras que, por otro lado, una persona presuntamente intoxicada, señalada como responsable de un crimen en el que lamentablemente fallece un hombre de 62 años, se encuentra en libertad”, expuso.

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Avitia señaló que el caso presenta inconsistencias desde su origen, al sostener que el día y la hora del presunto robo la activista se encontraba en la ciudad de Chihuahua, donde participaba en una capacitación pública en el Centro de Convenciones, hecho que, de acuerdo con su planteamiento, estaría respaldado por registros y fotografías geolocalizadas.

El diputado también cuestionó la forma en que se realizó la detención, al afirmar que Márquez fue interceptada al día siguiente por elementos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez mientras viajaba en un vehículo de plataforma. En su exposición, sostuvo que dicha corporación carece de facultades de investigación para actuar en los términos en que ocurrió el aseguramiento.

Durante su intervención, Avitia indicó que en la audiencia de vinculación a proceso la juzgadora habría reconocido no tener certeza plena sobre la identidad de la persona que aparece en los videos relacionados con el ilícito. Aun así, señaló que se impuso prisión preventiva, lo que, según el legislador, trasladó indebidamente a la defensa la carga de demostrar que no se trataba de la imputada.

El legislador planteó que la medida cautelar también debe analizarse a partir del impacto familiar, al señalar que Márquez es madre soltera y que sus dos hijas menores de edad enfrentan una situación de vulnerabilidad derivada de su encarcelamiento.

Como parte del exhorto, Avitia pidió a la Fiscalía General del Estado explicar sus criterios de supervisión ministerial cuando una detención proviene de una corporación municipal, así como los mecanismos que aplica para valorar la pertinencia de mantener medidas cautelares como la prisión preventiva.

“Debemos recordar que el acceso a la justicia se debe garantizar tanto a quienes conducen una camioneta Volvo del año, como a quienes van en transporte público”, enfatizó.

Finalmente, el diputado afirmó que dará seguimiento al caso y que mantendrá el acompañamiento a la familia de Ninfa Márquez en la exigencia de revisión del proceso, al considerar que la procuración e impartición de justicia deben aplicarse sin distinciones económicas ni sociales.

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