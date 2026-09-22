Exige Congreso restaurar subsidio eléctrico a productores agrícolas de Chihuahua

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La propuesta de Arturo Medina pide reincorporar a productores al PEUA y frenar cortes de energía en sistemas de bombeo agrícola

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado aprobó una propuesta presentada por el diputado Arturo Medina para solicitar a autoridades federales una solución a los adeudos y afectaciones que enfrentan productores agrícolas de Chihuahua.

El planteamiento está dirigido a atender casos de productores que, de acuerdo con lo expuesto por el legislador, cumplieron con trámites para renovar sus concesiones de agua, pero quedaron fuera del Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola.

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Medina señaló que la exclusión del programa provocó que la Comisión Federal de Electricidad dejara de aplicar el subsidio correspondiente, lo que derivó en facturación con tarifas ordinarias, adeudos elevados y, en algunos casos, cortes de energía.

El legislador indicó que estas afectaciones impactan directamente en los sistemas de bombeo y rebombeo de agua utilizados para la actividad agrícola, en un contexto de sequía, escasez de agua e incremento en los costos de producción.

“Los productores cumplieron; fue la autoridad la que no resolvió. Es profundamente injusto que las familias del campo tengan que pagar las consecuencias de los retrasos y la ineficiencia de la burocracia federal”, afirmó Medina.

Con la aprobación del acuerdo, el Congreso del Estado formalizó una solicitud dirigida a la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía.

El exhorto pide reincorporar al PEUA a los productores afectados, resolver el rezago en las concesiones de agua y establecer un mecanismo de revisión de los adeudos generados durante el periodo en que fueron excluidos del programa.

La propuesta contempla que la revisión pueda incluir, según corresponda, la refacturación de consumos, cancelación de cobros improcedentes y condonación de saldos originados por causas ajenas a los agricultores.

El Congreso también solicitó a la CFE abstenerse de realizar cortes o suspensiones del suministro eléctrico en sistemas de bombeo y rebombeo agrícola mientras se regulariza la situación de los productores.

“Quitarle la electricidad a un pozo agrícola significa detener la producción, poner en riesgo empleos y afectar el sustento de comunidades enteras”, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Las autoridades federales deberán informar al Congreso del Estado, dentro de los siguientes 30 días hábiles, sobre las acciones implementadas, el avance en trámites pendientes, reincorporaciones al PEUA y atención a los adeudos.

Medina reiteró que dará seguimiento a la situación de los productores afectados y a las respuestas que emitan las instancias federales involucradas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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