Aprueba Congreso activar de inmediato protocolos por violencia escolar

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La reforma elimina el plazo de hasta 24 horas y prioriza la protección de estudiantes en posibles casos de violencia

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado aprobó una iniciativa impulsada por la diputada Joss Vega para que las escuelas activen de inmediato el protocolo de atención cuando tengan conocimiento de un posible caso de violencia contra una o un estudiante.

La reforma elimina el plazo de hasta 24 horas que contemplaba la ley, por lo que los planteles deberán responder desde el momento en que conozcan una situación de riesgo o posible agresión.

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El cambio busca agilizar la atención y fortalecer las medidas de protección para niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando exista la posibilidad de que la violencia provenga del entorno familiar.

Cuando se trate de violencia entre estudiantes, las escuelas deberán informar a las madres, padres o tutores de ambas partes, conforme al protocolo aplicable para estos casos.

En los casos donde la posible violencia provenga de la familia, la notificación deberá realizarse hasta que las autoridades estén presentes y la víctima se encuentre bajo resguardo.

“Queremos que las escuelas tengan una respuesta inmediata y clara ante cualquier caso de violencia. Actuar a tiempo permite cuidar mejor a nuestras niñas, niños y adolescentes”, señaló Joss Vega.

La reforma establece que la activación inmediata del protocolo permitirá iniciar antes la atención institucional, así como tomar medidas de protección acordes con cada situación.

Con esta modificación, las escuelas deberán actuar sin esperar el plazo que anteriormente contemplaba la legislación, a fin de reducir riesgos y procurar una intervención oportuna frente a posibles casos de violencia escolar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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