Se reúne Maru Campos con funcionarios estatales en medio de contexto político interno

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Encuentro ocurre tras diferencias públicas entre aspirantes del PAN a la alcaldía de Chihuahua.

Ciudad de México (ADN/Maru Campos) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo un encuentro con integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos el fiscal general César Jáuregui y el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, en un contexto marcado por tensiones políticas internas.

La reunión fue dada a conocer a través de una publicación en redes sociales, donde la mandataria compartió una imagen acompañada de funcionarios como el secretario de Hacienda, José Granillo, y el exdirigente estatal Fernando Álvarez Monje.

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El mensaje que acompañó la fotografía se limitó a destacar un ambiente de cordialidad.

“¡Viernes de gratitud y amistad! Siempre agradecida.”

El encuentro se realizó en las inmediaciones de un restaurante ubicado en la zona de Distrito 1, en la ciudad de Chihuahua, sin que se precisaran detalles oficiales sobre los temas abordados.

Este acercamiento ocurre luego de que César Jáuregui y Santiago de la Peña protagonizaran diferencias públicas en medios de comunicación, en el marco de sus aspiraciones a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Chihuahua.

Aunque no se ha confirmado que la reunión tenga relación directa con este contexto, el encuentro se da en un momento en que el partido busca proyectar cohesión interna rumbo a futuros procesos electorales.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido posicionamientos adicionales sobre el contenido o los acuerdos derivados de este encuentro.

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